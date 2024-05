OKWIND et Interplume inaugurent un parc de 17 trackers solaires pour suivre les tendances de la mode

Avec son parc de 17 trackers solaires, Interplume, industrie vendéenne spécialisée dans le traitement des plumes et duvets, ouvre la voie de cette nouvelle voie de l’énergie pour l’industrie du luxe et de la mode.

L’industrie représente 19% des émissions de gaz à effets de serre de la France, impliquant pour les acteurs de ce secteur de développer de nouveaux modes de productions décarbonés. Une décarbonation, qui passe inévitablement par une évolution des usages industriels de la ressource énergétique, qui est l’un des facteurs les plus polluants. OKWIND propose une nouvelle voie de l’énergie, décentralisée, permettant à chaque industriel de réduire ses consommations et son impact carbone en produisant et en consommant sa propre énergie renouvelable.

Accélérer la transition énergétique de l’industrie

L’autoconsommation et le management de l’énergie par OKWIND permettent ainsi d’augmenter l’indépendance énergétique des industriels et d’accélérer la transition énergétique. Une solution qui a déjà fait ses preuves et qui se multiplie. Aujourd’hui, une majorité des industriels sont dépendants des fluctuations des coûts de l’énergie et doivent, parallèlement, répondre au défi environnemental auquel nous faisons collectivement face. Dans ce contexte, une transition vers un mix énergétique plus vert est indispensable. Pour réussir cette transition, le modèle énergétique traditionnel doit être enrichi par une nouvelle approche de production décentralisée qui repose sur la participation active de tous les citoyens au sens large : particuliers, entreprises, collectivités. Pour ce faire, OKWIND a développé des solutions d’autoconsommation énergétique. Une pratique qui consiste à produire sa propre énergie solaire pour la consommer sur place, en substitution de l’énergie puisée sur le réseau. Choisie par Interplume, la technologie d’OKWIND s’appuie sur des trackers solaires bi-axes et bi-faces qui, à l’image des tournesols, suivent la courbe du soleil. Ces trackers solaires génèrent donc une énergie stable et linéaire toute la journée, permettant d’obtenir des résultats jusqu’à 70% supérieurs aux installations photovoltaïques fixes. Sur tout son cycle de vie, le tracker TREA 40 000 de OKWIND a également l’empreinte carbone la plus basse du marché du photovoltaïque français : 24g CO2e/kWh produit vs 43,9g CO2e/kWh produit selon la valeur moyenne de l’ADEME. Couplés à des systèmes de management de l’énergie, la production est anticipée ce qui permet d’optimiser la consommation en fonction des besoins de chaque site. « Face à l’urgence climatique et à la nécessaire transition énergétique qu’elle implique, le rôle d’OKWIND est de fournir aux professionnels comme Interplume des solutions clé en main pour qu’ils gagnent en autonomie tout en participant au changement de façon immédiate. Nos besoins en énergie sont croissants et la nécessité de répondre aux enjeux environnementaux est immédiate. Le temps n’est plus à la réflexion mais à l’action. Nous devons agir collectivement pour créer une nouvelle donne énergétique. » énonce Louis Maurice, Fondateur et Président d’OKwind.

Accélérer les transitions dans l’industrie du luxe et de la mode