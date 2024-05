Advivo cÃ©lÃ¨bre ses 110 ans avec la signature de la plus importante opÃ©ration dâ€™autoconsommation collective dâ€™Ã©lectricitÃ© en France

En cette année 2024, Advivo célèbre fièrement ses 110 ans. Créé, en effet, par décret du 17 Avril 1914 signé du Président de la République de l’époque Raymond Poincaré sous l’appellation Office Public Municipal d’Habitation à bon marché (H.B.M.) de la Ville de Vienne, il fait alors figure de précurseur, seuls trois offices de ce type (Bordeaux, Nantes et Paris) préexistant à cette date. Son institution s’inscrit alors dans le cadre de la Loi. 110 ans après, l’Office H.B.M. de Vienne, passé par l’appellation OPAC de Vienne devenu, pour ses 90 ans, en 2004, l’Office Public de l’Habitat Advivo, continue de jouer son rôle d’aménageur, de constructeur et de gestionnaire de logements tout en continuant d’affirmer son rôle de précurseur. Le solaire en figure de proue !

En matière de transition énergétique Advivo multiplie les réhabilitations thermiques pour améliorer le confort énergétique de ses locataires et préserver leur pouvoir d’achat. L’Office a également équipé une très grande partie de ses toitures de panneaux photovoltaïques. « Pour diminuer l’impact environnemental de notre parc de logements, nous avons notamment fait le choix de privilégier les énergies renouvelables et plus particulièrement l’énergie solaire. Ainsi, en 2015 Advivo est l’un des premiers bailleurs sociaux à avoir mis à disposition en partenariat avec l’entreprise Subsol, l’ensemble de ses toitures pour les équiper de 20 000 m² de panneaux photovoltaïques. Ce projet pionnier, nous a permis de poser les fondations d’une transformation énergétique durable, avec la mise en place de 265 centrales lors de la phase 1, suivie de 92 autres dans la phase 2 » indique le communiqué.

Près de 8000 locataires sont concernés

Au-delà des bénéfices territoriaux, cette initiative a contribué à la refonte de la législation de 2017 qui a rendu possible l’autoconsommation totale ou partielle.

Depuis sa création, Advivo s’est toujours positionné comme un précurseur dans l’utilisation de nouvelles techniques et matériaux innovants et responsables, c’est pourquoi il est aujourd’hui fier de se diriger vers les phases 3 et 4 de ce projet, incluant toujours plus d’innovation avec l’autoconsommation collective (circuit court), les nouvelles centrales prioriseront la vente de l’électricité produite aux 320 points de consommation, incluant les chaufferies et les ascenseurs à des tarifs avantageux. Près de 8000 locataires sont concernés. Enfin, cet engagement va permettre de viser une économie annuelle de 50 000 euros sur la facture d’électricité. Pour concrétiser ses ambitions, Advivo renouvelle notre promesse de bail jusqu’à fin 2027, étendant ainsi son engagement initial qui arrivait à terme en 2024. En résumé, forts de ses réalisations passées, Advivo se tourne vers l’avenir avec détermination et ambition. « Ensemble, nous façonnerons un avenir énergétique plus durable pour les générations à venir » conclut le communiqué.

Encadrés

Les différentes phases

Phase 1 (2017-2019)

265 centrales

Surface : 11 000m2

Production annuelle : 2 098 MWh

Phase 2 (2019-2020)

92 centrales

Surface : 4 100m2

Production annuelle : 700 MWh

Lancement de l’autoconsommation

Phase 3 & 4 (à partir de 2024 – 2025)

680 centrales

Surface : 25 000m2

Production annuelle : 3 800 MWh

Subsol, un Producteur d’Électricité Engagé

Subsol est une PME basée dans la métropole Viennoise, spécialisée dans le développement, la construction, le financement et l’exploitation de centrales solaires depuis plus de 15 ans. Forte d’une expertise solide et diversifiée, l’entreprise s’impose comme un acteur clé de la transition énergétique en France. Subsol se consacre à la production d’électricité à travers la conception, la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques, principalement installées sur les toitures de logements sociaux (HLM) et de collectivités. Avec une présence significative sur le territoire, l’entreprise compte :

• 400 centrales installées en Isère,

• 153 centrales dans la Loire,

• 120 centrales en région PACA.