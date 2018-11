Offre d'emploi sociÃ©tÃ© SAS Elements

Dans le cadre de sa croissance, la SAS Eléments veut renforcer son équipe de développement avec l’embauche d’une coordonatrice ou d’un coordinateur de projets photovoltaïques. Expérience requise pour ce CDI : 5 à 10 ans. Localisation : France / Occitanie / Montpellier. La personne recrutée devra manager une équipe de 2 chefs de projets photovoltaïques au sol et d’un cartographe actuellement, puis 5 personnes courant 2019 (dont 1 cartographe et 1 chargé de mission foncière, postes à venir sur 2019). Il devra structurer l’équipe développement photovoltaïque d’Eléments (recrutements, mise en place des outils et des processus, formation et pilotage de l’incentive des collaborateurs, administration des partenariats de co-développement). Compétences requises : Formation supérieure (Bac +5 à minima) de type école d’ingénieurs spécialisation énergie, aménagement de territoire, environnement, institut d’études politiques, business développement. Le savoir-faire ou l’expérience en matière de négociations foncières sont appréciés. La maîtrise de l’anglais écrit et parlé est un atout en cas de développement de projets internationaux.

Eléments est une jeune société 100% française, de 15 personnes, développant son expertise sur toute la chaîne d’un projet éolien, photovoltaïque et de micro-centrale hydro-électrique. Elle développe son portefeuille de projets depuis 2015 sur plusieurs départements et son ancrage territorial. L’entreprise s’appuie sur des actifs et des projets en cours de développement pour plus de 250 MW. Elle bénéficie de l’actionnariat et de l’expertise technique et financière du groupe Noria, exploitant de parcs éoliens. La particularité d’Eléments est de développer des projets ancrés aux territoires, avec une orientation forte sur le participatif et l’intégration des partenaires dans les projets. Les valeurs de la société sont orientées vers cette approche collaborative des projets et des hommes.

