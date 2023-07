Ode Ã  la biodiversitÃ© sur le parc photovoltaÃ¯que de Palaja dans lâ€™Aude

La société BayWa r.e., spécialiste des énergies renouvelables, a inauguré en ce début d’été le parc photovoltaïque sur la commune de Palaja, près de Carcassonne. La production d’énergie renouvelable s’accompagne de nombreuses mesures en faveur de la biodiversité. Quand une centrale prend soin de son environnement !

En complément du projet, 13,7 ha de terrain sont mobilisés et réhabilités en faveur des espèces naturelles présentes sur le site et à proximité. Un suivi écologique sera régulièrement réalisé par un expert écologue jusqu’à la fin d’exploitation et le démantèlement des installations.

Un « îlot de sénescence »,

De grandes parcelles présentes à proximité du parc photovoltaïque seront nettoyées pour offrir un milieu propice au développement de l’Azuré du serpolet (papillon) mais aussi de nombreuses espèces de passereaux. Un « îlot de sénescence », une zone volontairement abandonnée à une évolution spontanée de la nature jusqu’à l’effondrement complet des arbres, sera mis en place sur le site pour favoriser la biodiversité sur le site. Des gîtes à reptiles ont été mis en place de part et d’autre de la centrale. Des passages pour la faune ont été aménagés au sein de la clôture afin de faciliter la circulation des petits animaux.

La plantation de haies autour de la centrale, en période hivernale, se fera avec des essences conformes à la biodiversité naturelle méditerranéenne et peu combustibles.

Pâturage et récupération d’eau

Le parc photovoltaïque accueillera un troupeau de brebis pour assurer une gestion de la végétation compatible avec les enjeux agricoles et écologiques par du pâturage tournant. Les animaux se nourriront de l’herbe poussant sous les panneaux photovoltaïques, sous lesquels ils trouveront de l’ombre et de la fraîcheur, et un refuge en cas d’intempéries. Un système de récupération d’eau sera fixé sur les structures de support permettant de récolter les eaux de pluie et de les acheminer par des gouttières fixées sous les panneaux jusqu’à des cuves de stockage afin de faciliter le travail de l’éleveur et d’assurer le bien-être des animaux.

Historique du développement

Le projet d’un parc photovoltaïque à Palaja a été initié dès 2008. Des études de faisabilité ont été engagées à partir de 2014 par les équipes de BayWa r.e. ainsi que par des bureaux d’études spécialisés en environnement en particulier, et des demandes d’autorisations administratives ont été déposées auprès de la préfecture de l’Aude en 2017. Un permis de construire a été obtenu en 2018, et le projet a été lauréat d’un appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) en 2019. Le site a été débroussaillé et a fait l’objet de fouilles archéologiques en fin d’année 2021. A la réception du rapport favorable de la DRAC, le chantier de construction du parc photovoltaïque a débuté en septembre 2022 avec la réalisation de pistes d’accès, le battage des pieux, la mise en place des structures support et l’installation et le câblage des panneaux photovoltaïques pour aboutir à la mise en service de la centrale.

Encadrés

Carte d’identité du parc

Le parc a été mis en service mi-mars 2023. Bénéficiant d’un contrat d’achat pour les 20 prochaines années, BayWa r.e. continuera d’assurer la gestion et la maintenance a minima 20 ans.

14 000 panneaux photovoltaïques sur 9.6 hectares

Puissance de 7,6 MWc pour une production annuelle d’énergie de 11 GWh

L’équivalent de la consommation électrique de 5 520 personnes

Le parc couvre l’équivalent de la consommation électrique des habitants des communes de Palaja, Cazilhac, Cavanac et Couffoulens.

Émissions de CO ₂ évitées : 3 800 tonnes de CO ₂ /an

Le tarif moyen de vente d’électricité des centrales photovoltaïques au sol est de 6 c€/kWh pour le parc de Palaja

Un chantier pourvoyeur d’emplois locaux

Environ 60 personnes ont été mobilisées sur l’ensemble du chantier. BayWa r.e. a fait appel à des sous-traitants locaux qui ont fourni plus d’un tiers des emplois en phase chantier, soit une vingtaine de personnes sur un an.

Une dizaine d’employés de l’agence Serpe de Carcassonne, spécialisée dans la gestion des espaces naturels, a été mobilisée pour le débroussaillage du site et la plantation de haies paysagères.

Huit collaborateurs de l’agence Colas de Carcassonne ont réalisé les travaux de voirie et la mise en place des plateformes.

Les différents contrôles techniques ont été assurés par les sociétés Bureau Veritas et Apave, basées à Carcassonne.

La clôture du site a été posée par Sud-Ouest Clôture, mobilisant jusqu’à 5 personnes.

Des bénéfices multiples pour le territoire

Les retombées fiscales sont estimées à 30 000 euros par an, réparties entre la commune, Carcassonne agglomération et le département de l’Aude.

Le tarif moyen de vente d’électricité des centrales photovoltaïques au sol est de 6 c€/kWh pour le parc de Palaja.