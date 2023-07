Les 40 ans de Tecsol Ã  Bordeaux : un bureau dâ€™Ã©tudes acteur de la transition Ã©nergÃ©tique en Aquitaine

Pour fêter son quarantième anniversaire, le bureau d’études Tecsol réalise un tour de France de ses agences. En ce mois de juillet, la caravane s’est posée à Bordeaux pour une conférence-anniversaire célébrant donc les 40 ans de Tecsol mais aussi le 10ème anniversaire de son agence Nouvelle-Aquitaine. Cet évènement a été accueilli par la BPACA (Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique) à Bordeaux.

Il est des moments qui marquent la vie d’une entreprise. La conférence-anniversaire de Tecsol qui a eu lieu à Bordeaux courant du mois de juillet en fait partie. Elle a été l’occasion de moments de partage entre les équipes de Tecsol entourées du fondateur de l’entreprise André Joffre et de sa secrétaire générale Alexandra Batlle et la soixantaine de partenaires qui a collaboré avec le bureau d’études ces dix dernières années.

« Les 30 glorieuses du solaire »

Après une prise de parole d’introduction de Sylvie Garcelon, directrice générale de la BPACA), André Joffre a évoqué le contexte actuel énergétique en France et dans le monde avec optimisme. « Les doutes sont levés quant à l’avenir radieux du solaire à travers le monde. Nous sommes entrés dans les 30 glorieuses du solaire. Nous sommes en train de vivre une transition énergétique heureuse et salutaire dans ce compte à rebours contre le réchauffement climatique qui se rappelle désormais sans cesse à nous, avec insistance ». Suite aux prolégomènes, Céleste Gras-Merlin, pilier de l’agence de Bordeaux a tenu à remercier les maîtres d’ouvrages publics et privés, venus nombreux, de la confiance témoignée depuis plus de 10 ans, mais aussi à saluer les partenaires techniques et institutionnels.

Tecsol aide au développement de l’autoconsommation collective

Cet événement a également permis de mettre en lumière certaines références récentes et de beaux projets en cours porté par le BE en Aquitaine. Parmi les interventions de la soirée, une table ronde a ainsi réuni des représentants de la maîtrise d’ouvrage et un partenaire financier. Jonathan Barbe du Grand Port Maritime de Bordeaux a présenté sa vision d’un port qui doit tendre vers l’autonomie énergétique et le projet d’autoconsommation sur plusieurs hangars de la zone portuaire de Bassens qui est en cours de conception. Le projet ambitieux de la SEM GIRONDE ENERGIES a également été abordé par Sophie Labatut. Ce projet en cours de maîtrise d’œuvre porte sur l’installation d’une ombrière photovoltaïque de 200 kWc sur la STEP de Soulac sur Mer, commune qui a la volonté de s’inscrire dans le cadre de l’autoconsommation collective étendue, projet cher au Président de la SEM et maire de la commune, Xavier Pintat.

La transition énergétique est aujourd’hui un sujet universel

Les deux périmètres d’autoconsommation collective de la Ville de Mérignac – l’une autour de la Cité de la Glacière et l’autre autour du Château du Burck – ont été décrits par Claire Fontorbe. Projet précurseur à l’échelle de la métropole et véritable vitrine pour l’agence, la Ville de Mérignac a ainsi mis en œuvre 213 kWc répartis sur trois générateurs, dont la production est autoconsommée en priorité par les bâtiments communaux et deux foyers de jeunes travailleurs gérés par l’association Technowest (voir l’encadré). Enfin, Jean-Baptiste Sarlat de la BPACA a rappelé le contexte énergétique et l’environnement financier très dynamique qui entourent les projets que la BP accompagne, de plus en plus nombreux sur le territoire régional. « La transition énergétique est aujourd’hui un sujet universel qui préoccupe tout un chacun et l’ensemble des acteurs économiques. La Banque Populaire du Sud est pionnière en la matière. Grâce à l’expertise de la société Tecsol, nous avons réussi notre pari précurseur de l’autoconsommation. Nous sommes donc enchantés d’être choisis comme le lieu d’accueil pour fêter l’anniversaire des 40 ans de cette entreprise partenaire. Une célébration qui coïncide avec notre actualité : la naissance de la Banque de la Transition Energétique par la Banque Populaire du Sud. Sa raison d’être : accompagner et accélérer la transition environnementale sur son territoire. 0% fatalité, 100% mobilisés » a-t-il confié.

Un avenir énergétique sobre et solaire

Après une présentation de l’équipe Tecsol, une carte blanche a été laissé à Jean-Yves Grandidier (PDG de VALOREM) qui s’est exprimé sur sa vision de l’évolution du monde énergétique sur ces dernières années. Un point de vue passionnant et passionné pour un secteur d’activité, les renouvelables, qui ont su se rendre incontournable sur les plans économique et environnementaux ! Le mot de la fin est revenu à André Joffre, qui a présenté la raison d’être de Tecsol, une entreprise qui contribue à un avenir énergétique sobre et solaire en partageant son savoir-faire et son esprit d’innovation avec les acteurs des territoires. Tecsol qui deviendra, qui plus est, en cours d’année une entreprise à mission, fière de sa dimension sociale, sociétale et environnementale. Avant de conclure comme il se doit par un verre de l’amitié. Une bien belle soirée !

Encadré

L’exemple de Mérignac

En 2018, la Ville de Mérignac recense une dizaine de sites communaux pour étudier la faisabilité d’y implanter des générateurs photovoltaïques. Fin 2019, la Ville décide donc en priorité de se lancer dans deux opérations d’autoconsommation collective en parallèle : le périmètre de la cité de la Glacière et le périmètre du Château du Burck. Par ailleurs, il faut rénover l’étanchéité de tous les bâtiments. Ainsi les trois générateurs en projets s’arment d’une composante étanchéité et d’une composante photovoltaïque.

Le périmètre de la Glacière compte un générateur de 110 kWc sur la Cité, permettant d’alimenter en priorité les besoins électriques du bâtiment, et son surplus sera mis à disposition de 4 autres bâtiments communaux et de 2 foyers de jeunes travailleurs dans un rayon d’un kilomètre. Suivant la même logique le périmètre du Burck dispose d’un générateur de 32 kWc sur le centre de loisirs (extension du château) et d’un second générateur de 70 kWc sur l’école élémentaire J. Baker. Les surplus seront mis à disposition de 5 autres bâtiments communaux et d’une association dans un rayon d’un kilomètre. Sur le périmètre de la Glacière, environ 88% de l’énergie solaire produite sera autoconsommée par l’ensemble des participants, pour un taux d’autoproduction de l’ordre de 23%. Pour Burck, c’est près de 80% de la production qui sera valorisée collectivement, pour un taux d’autoproduction global de l’ordre de 17%.

Ces deux périmètres d’autoconsommation collective sont les 4ème et 5ème opérations mises en fonctionnement en Gironde. Ce qui porte la Ville de Mérignac au rang des collectivités précurseurs de l’autoconsommation collective à l’échelle néo-aquitaine. La Ville prévoit d’étendre la mise en œuvre de nouveaux générateurs en autoconsommation, voire de créer de nouveau périmètres sur son patrimoine, toujours dans le cadre de sa démarche agenda 21.