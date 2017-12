Occitanie / PyrÃ©nÃ©es-MÃ©diterranÃ©e dÃ©voile son plan d'actions pour devenir la 1Ã¨re RÃ©gion Ã  Ã©nergie positive d'Europe

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a adopté jeudi 21 décembre dernier en Assemblée plénière, son plan d’actions pour faire du territoire la 1ère Région à énergie positive d’Europe d’ici 2050. La Région, en sa qualité de chef de file dans les domaines de l’énergie, de l’air et du climat, mobilise et accompagne tous les acteurs du territoire pour accélérer la transition énergétique régionale.

« Par ce plan d’actions, je souhaite inscrire résolument notre Région dans l’action : devenir Région à énergie positive ne doit pas être un slogan, c’est une réalité qui doit s’incarner, au quotidien, et s’enrichir des multiples initiatives mises en œuvre par chacun. Cette ambition relève de notre responsabilité à agir pour lutter contre le changement climatique. Nous devons donc poursuivre et amplifier nos efforts pour devenir une Région pilote et innovante en la matière qui s’imposera comme la plus ambitieuse et volontariste au niveau européen », a souligné Carole Delga.

D’ici 2050, la Région prévoit de diviser par deux la consommation d’énergie par habitant (soit une baisse de 40% de la consommation énergétique régionale) et de multiplier par trois la production d’énergie renouvelable.

Six grands défis à relever :

La rénovation énergétique des logements

La structuration et le développement d’une filière solaire photovoltaïque compétitive

Le développement de l’éolien terrestre et flottant

La mobilisation de la biomasse

L’optimisation du potentiel hydroélectrique

L’innovation dans le domaine de la transition énergétique

Pour y parvenir, la Région prévoit de :

- poursuivre l’accompagnement financier de projets d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables : 34,8 M€ inscrits au budget 2018.

- lancer 10 grands chantiers pour la transition énergétique d’ici la fin du mandat

1. Construire et rénover, pour des bâtiments économes en énergie et sobres en ressources

2. Promouvoir et développer la mobilité du futur

3. Concilier les énergies renouvelables et le développement agricole

4. Positionner l’Occitanie comme Région en pointe dans le domaine du solaire photovoltaïque sur le marché français et méditerranéen

5. Positionner la Région comme leader sur l’éolien flottant en Europe

6. Soutenir la recherche régionale pour préparer les ruptures technologiques de demain

7. Adapter l’offre de formation pour préparer les métiers de demain

8. Financer l’économie de la transition énergétique par des dispositifs adaptés à fort effet levier

9. Accompagner les territoires pour une transition citoyenne et une meilleure acceptabilité des projets

10. Contribuer aux échanges internationaux sur la lutte contre le changement climatique et s’ouvrir sur le monde

- mettre en place un Service public régional de l’Energie : avec 3 missions principales, une mission d’ingénierie auprès des territoires pour les accompagner dans leurs projets de transition énergétique ; une mission d’accompagnement et de financement de la rénovation énergétique du logement privé dans le cadre d’un dispositif de tiers financement ; une mission d’investissement dans les projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique au sein de l’entreprise.

- créer l’Agence régionale de l’Energie et du Climat qui agira en qualité d’opérateur du Service public régional de l’Energie : pour l’accompagnement à l’élaboration des Plans Climat Air Energie Territoriaux ; pour la mise en place d’un Centre de ressources pour les Plateformes Territoriales de la Rénovation Energétique ; pour le co-développement de projets d’énergies renouvelables afin de faciliter l’amorçage, et l’investissement dans des projets d’énergies renouvelables coopératifs et citoyens ; etc.