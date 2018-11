Nuit de la Blockchain Ã  Montpellier : Ã  la dÃ©couverte du maillon manquant de la transition Ã©nergÃ©tique

La Nuit de la Blockchain est organisée à Montpellier le 11 décembre à partir de 19h00 au Belvédère du Corum en marge du salon Energaïa sur les énergies renouvelables qui a lieu le mardi 11 et le mercredi 12 décembre. Thème de la soirée : comment la Blockchain peut-elle contribuer à cette révolution qu’est la transition énergétique ? Le public ciblé pour cet événement est donc la communauté crypto et blockchain de Montpellier, mais aussi les membres du secteur des énergies renouvelables qui seront exceptionnellement sur Montpellier pour le salon.

Cet évènement se place également dans le cadre de meetups organisés par Léo Lemordant, Président d’Enerfip, toutes les 6 semaines au Village du Crédit Agricole de Montpellier sur le sujet de la blockchain et des ICOs. Six mois après sa création, le groupe de ce meetup compte 320 membres, preuve de l’engouement pour le sujet et de la dynamique locale. La Nuit de la VBlockchain Vol,1 de juin 2018, avec le même modèle que cet événement, sur l’impact de la blockchain sur la Finance a compté 135 participants et a été un grand succès.

La soirée est organisée par Enerfip, plateforme d’investissement participatif dédiée à la Transition Energétique qui compte aujourd’hui près de 10.000 membres. Enerfip a déjà collecté 13 millions d’euros en 3 ans d’activité. Enerfip est hébergée au Village by CA. Autre organisateur de l’événement : la start-up WeToken, spin-off d’Enerfip en phase de lancement. WeToken se présente comme un hub de ressources pour les projets blockchain, un incubateur où les porteurs de projets pourront trouver toutes les ressources financières, techniques et humaines en amont de leur ICO. L’objectif de WeToken est d’ouvrir l’investissement dans les crypto-actifs à tout à chacun, dans des conditions sécurisées et ergonomiques. WeToken est incubé au BIC.

Introduction par Coralie Dubost, Députée de l’Hérault : la régulation des crypto-actifs dans la loi PACTE

François Sonnet, CEO Solarcoin: crypto-monnaie liée à la production d’électricité photovoltaïque

Caroline Plaza, co-fondatrice et CTO de Sunchain : projet pilote d’auto-consommation collective en Occitanie

Sara Tucci, Directrice du Laboratoire LIST du CEA: présentation d’un cas d’application dans l’efficacité énergétique pour Véolia

