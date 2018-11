2018, une annÃ©e faste pour SolarEdge en France comme Ã  l'International

L’année qui s’achève a vu SolarEdge connaître une croissance ininterrompue. En France, SolarEdge a ainsi renforcé sa présence. Afin de soutenir sa croissance, la société a nommé Gérald Semenjuk au poste de Country Manager. Expert du photovoltaïque, il apporte un riche savoir-faire et une solide expérience de l’industrie solaire en général et de la technologie de l’électronique de puissance au niveau du module (MLPE) en particulier. De plus, SolarEdge a développé sa présence locale et son offre de services auprès des installateurs en accueillant de nouveaux collaborateurs pour la vente, le marketing et le support technique. SolarEdge France est donc engagé dans une démarche visant à aider les installateurs français à optimiser leur activité PV..

En 2018, SolarEdge a conclu l’acquisition de Gamatronic, un fournisseur de systèmes d’alimentation sans interruption (UPS) et de Kokam, un fabricant de cellules lithium-ion, de batteries et de solutions de stockage de l’énergie. Avec une présence dans 25 pays et 9,6 GW d’onduleurs optimisés DC livrés, SolarEdge est un leader mondial de la gestion intelligente de l’énergie et l’un des plus grands fabricants d’onduleurs solaires, présent sur tous les segments de marché. En 2019, SolarEdge continuera à investir sur le marché français et à étoffer son équipe locale. La société présentera ses nouvelles innovations sur son stand du salon Be Positive à Lyon, du 13 au 15 février 2019.

