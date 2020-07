Nouvelle offre Mersen : fusibles et appareillage 800V AC pour les systÃ¨mes solaires avec onduleur de branche

Mersen présente l’extension de son portefeuille photovoltaïque pour accompagner le développement et le déploiement des onduleurs de branche 800V AC dans les installations photovoltaïques. Détails techno…

L’énergie photovoltaïque ne devrait plus être considérée comme une source d’énergie alternative. C’est désormais une source d’énergie incontournable car elle devient de plus en plus rentable. L’une des principales raisons est la réduction des coûts d’installation et de maintenance. Les nouvelles technologies aident à augmenter la tension nominale dans le réseau de distribution photovoltaïque côtés alternatif et continu. Dans le même temps, les systèmes à plusieurs onduleurs de taille réduite prennent le pas sur ceux ayant un onduleur central. Ces installations fonctionnent avec des onduleurs de branche de plus faible puissance à proximité des panneaux photovoltaïques. En parallèle, la transmission d’énergie à des tensions plus élevées permet d’utiliser des câbles de sections plus faibles pour une puissance équivalente, de réduire les pertes de puissance et de diminuer les coûts d’installation. Ainsi, la nouvelle génération d’onduleurs de branche délivrera désormais une puissance de sortie pour une tension jusqu’à 800V AC.

Onduleur de branche Vs Onduleur central

Le marché résidentiel est le principal marché de l’onduleur de branche. En effet, jusqu’à 2 branches, les installations solaires sur les toits ne nécessitent pas de fusible. Il est donc recommandé d’utiliser des onduleurs de branche de faible puissance sur ce type d’installation. Pour les secteurs Commercial et Industriel, les systèmes solaires sur toitures passent de 1000V DC à 1500V DC, pour lesquels il est également recommandé d’installer des onduleurs de branche de puissance faible ou moyenne. Enfin, pour les parcs et fermes solaires avec des installations de 1500V DC au sol, le marché est partagé entre les onduleurs de branche et les onduleurs centraux.

Évolution de la technologie PV à onduleur central vers la technologie à onduleurs de branche pour évoluer vers un système avec un nombre réduit de fusibles DC

Aujourd’hui, de plus en plus de nouveaux systèmes photovoltaïques utilisent la solution d’onduleurs de branche sans fusible DC. Les fabricants d’onduleurs augmentent la tension de sortie AC jusqu’à 800 V pour réduire le coût d’investissement de l’installation et ainsi réduire les pertes de puissance. Dans ce cas, les boîtiers combinés AC sont utilisés pour regrouper plusieurs onduleurs de branche et nécessitent une protection 800V AC. La protection optimale à ce niveau de tension est la combinaison de fusibles NH avec des interrupteurs-sectionneurs fusibles NH : il s’agit de la seule solution intégrée pour protéger, isoler et commuter le circuit.

La nouvelle offre de Mersen pour les systèmes photovoltaïques onduleurs de branche 800V AC

Des décennies d’expérience sur les liaisons NH et sur les interrupteurs-sectionneurs NH à travers les gammes Multivert® et Multibloc® permettent à Mersen d’offrir une solution complète à ses clients et de répondre aux exigences spécifiques de chaque application en fournissant des produits de grande qualité ainsi qu’un haut niveau de service et de compétence.

Les fusibles NH 800V AC de Mersen ont été spécialement conçus pour les systèmes photovoltaïques avec onduleurs 1500VDC / 800V AC. Grâce à une conception spécifique de l’élément fusible argent par rapport aux fusibles de protection conventionnels de classe gG, ces nouveaux fusibles de 800 V CA peuvent interrompre toute surcharge de courant, et un courant de coupure jusqu’à 90 kA et à une tension testée de 880V, dans une taille de type NH standard.

Avec une classe de fonctionnement gR décrite dans les normes CEI 60269 et UL 248-13, Mersen peut fournir une offre de fusibles acceptée dans le monde entier, quelle que soit la zone d’installation : Europe, Asie, Amérique du Sud ou Amérique du Nord.

Mersen est désormais le seul fabricant à proposer un ensemble complet de fusibles NH et interrupteur-sectionneurs fusibles NH conçus spécifiquement pour répondre aux exigences de protection et de distribution des réseaux électriques du côté AC des nouveaux onduleurs de branche avec une tension de fonctionnement nominale de 800 V AC. Cette nouvelle offre comprend des fusibles NH et des interrupteurs-sectionneurs fusibles NH, en version horizontale (Multibloc®) et en version verticale (Multivert®).

La solution Mersen comprend :

Fusibles NH – liens taille 1 (50A à 160A) et taille 2 (200A à 250A)

Gamme de Multibloc® 800V AC taille 1 & taille 2 compatible avec les fusibles tailles 1 & 2

Gamme de Multivert® 800V AC taille 1 compatible avec les fusibles taille 1