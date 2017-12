Nouvelle joint-venture : meteocontrol Ã©largit sa prÃ©sence au Mexique et en AmÃ©rique centrale

La société meteocontrol GmbH pose les jalons d’une nouvelle croissance. Le leader des systèmes indépendants de télésurveillance photovoltaïque a ainsi signé la création d’une joint-venture à El Salvador. Aux côtés de son entreprise partenaire, ECOBLITZ S.A. de C.V., meteocontrol entend renforcer sa présence en Amérique centrale et au Mexique, tout en intensifiant son suivi client dans cette région. Baptisée meteocontrol Central America S.A. de C.V., la nouvelle entreprise a établi son siège social à San Salvador.

« Avec la création d’une nouvelle joint-venture, nous poursuivons résolument notre stratégie d’expansion en Amérique latine », explique Martin Schneider, directeur de meteocontrol. « La fusion avec ECOBLITZ nous assure désormais une présence locale au Mexique et en Amérique centrale. Nous sommes ainsi à même de renforcer notre position sur le marché et de stimuler notre croissance. » cet égard, le marché du photovoltaïque recèle un potentiel considérable. Face à la hausse des besoins en électricité et aux fortes fluctuations des prix dans ce secteur, les gouvernements des pays concernés ont choisi d’encourager un développement maîtrisé des énergies renouvelables. Si l’on en croit les estimations, la croissance du photovoltaïque devrait ainsi atteindre près de 17 gigawatts au Mexique au cours des cinq prochaines années. Des pronostics prometteurs pour meteocontrol, qui n’a pas tardé à réagir : « Le service commercial du Mexique tout entier sera géré depuis la ville de Mexico par un employé de la nouvelle entreprise créée à San Salvador », détaille M. Schneider.

La joint-venture née de la fusion entre meteocontrol et le développeur de projets photovoltaïques ECOBLITZ allie l’expérience et les ressources des deux entreprises ; elle participera également à la commercialisation des solutions indépendantes de télésurveillance proposées par meteocontrol. « Assurer une présence locale et proposer une assistance technique : voilà un aspect décisif qui revêt pour nous une importance capitale », témoigne Alexander Wolf, directeur de meteocontrol Central America S.A. de C.V. « Forts de notre stratégie géographique et organisationnelle, nous sommes en mesure de servir au mieux nos clients dans toute la région, du Mexique au Panama, en passant par les Caraïbes, et de répondre à leurs besoins en matière de solutions O&M et de télésurveillance toujours plus poussées. » Employé de longue date au sein du département de développement commercial de Siemens, fondateur d’ECOBLITZ et membre du directoire de la Chambre Germano-Salvadorienne de Commerce et d’Industrie, A. Wolf saura mettre toute son expérience professionnelle et internationale au service de la nouvelle entreprise.

