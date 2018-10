Nouvelle implantation en Australie : meteocontrol poursuit sa croissance stratÃ©gique

meteocontrol a ouvert une autre succursale : avec meteocontrol Australia Pty Ltd. à Melbourne, le fournisseur de systèmes de supervision indépendants continue sa croissance internationale. Un élément important de la stratégie d’internationalisation est la présence locale de meteocontrol sur les marchés en croissance du photovoltaïque afin de fournir aux clients et partenaires des conseils adaptés et un meilleur support lors de l’installation et de la mise en service des systèmes de monitoring.

L’utilisation de l’énergie solaire est en pleine expansion en Australie. En 2017, l’industrie solaire australienne a connu une année record avec un bond de croissance d’environ 50 %. D’ici 2022, la puissance PV installée devrait plus que doubler par rapport à son niveau actuel d’environ 7 gigawatts. Les segments commercial et grande centrale en Australie sont en plein boom comme jamais auparavant et nous avons déjà mis en œuvre nos premiers projets photovoltaïques , rapporte Martin Schneider, directeur général de meteocontrol. Avec la nouvelle filiale de Melbourne, nous étendons notre présence Down Under, car la proximité avec nos clients est une priorité absolue. C’est la seule façon de leur fournir nos conseils d’experts et notre soutien technique immédiat.

David Barshevski, directeur général de meteocontrol Australia, est à la tête de ce nouveau site. La grande expérience de David Barshevski dans l’industrie photovoltaïque s’appuie sur une connaissance approfondie du marché australien. Après avoir occupé des postes chez Solar Systems et Canadian Solar, David Barshevski a récemment été chef du développement des affaires et des projets chez SFCE Shunfeng International Clean Energy Limited. J’ai hâte de relever ce nouveau défi et je suis touché par l’accueil chaleureux réservé à l’équipe de meteocontrol, a déclaré David Barshevski. Je suis convaincu que nous allons rapidement installer nos systèmes de monitoring et nos services techniques sur le marché australien pour devenir le leader du marché.

En comptant cette nouvelle filiale en Australie, meteocontrol est présent dans 11 pays. L’entreprise rencontre un succès grandissant à l’international et a récemment ouvert de nouveaux bureaux au Japon, au Chili et au Salvador en 2017. Au total, environ 45 000 installations photovoltaïques d’une puissance totale de plus de 13 gigawatts sont supervisés dans le monde entier. Avec la gamme blue’Log X et le portail VCOM, meteocontrol est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de monitoring indépendants. D’autres services tels que les prévisions de rendement, le contrôle technique, l’ingénierie indépendante, l’analyse des données énergétiques et météorologiques font partie des solutions complètes de meteocontrol.

