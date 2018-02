Nouvelle extension de garantie pour les modules solaires MonoX Plus et NeON 2 de LG Solar

Les clients et partenaires qui choisiront les modules photovoltaïque MonoX Plus et NeON 2 de LG Solar, bénéficieront d’une extension de garantie produit qui passe de 12 à 15 ans. LG s’appuie ainsi sur un nouvel argument pour inciter les clients à se tourner vers ses solutions et renforce son positionnement de fabricant de modules de grande qualité et mondialement reconnu. Pour chacun des deux modules, LG garantit un rendement effectif d’au moins 98% pour une durée d’un an à compter du démarrage de la garantie. A partir de la deuxième année, la production annuelle moyenne pour les 24 années suivantes ne diminuera pas de plus de 0,5%, de sorte qu’à la fin de la 25ème année, la production effective des modules solaires MonoX Plus et NeON 2 soit garantie à au moins 86%.

LG offre des performances et des garanties de produits supérieures à la moyenne du marché car les modules sont soumis à des tests rigoureux tout au long du processus de production. Ils sont testés quatre fois plus intensément que la norme CEI ne l’exige et sont donc conformes aux critères de qualité les plus stricts. La société d’électronique est la première entreprise au monde à opérer ses propres tests solaires, qui sont certifiés par quatre grands organismes de contrôle, dont TÜV Rheinland et Intertek.

« Les modules LG Solar associent un design attrayant à une technologie photovoltaïque puissante. Ils offrent à nos clients et partenaires le plus haut niveau de sécurité d’investissement grâce à la garantie prolongée », déclare Michael Harre, vice-président du groupe EU Solar Business chez LG Electronics Allemagne. « Avec ceci, nous soulignons à nouveau la promesse de qualité LG, reconnue par les installateurs du monde entier. ». De quoi faire rimer haute technologie avec haute performance !

