Nomination UNITe : Maxime Gonzalez est nommÃ© Directeur des opÃ©rations

Diplômé de l’Ecole Nationale des Mines en 2005 et du prestigieux Trinity Collège de Dublin, Maxime Gonzalez débute sa carrière en tant que Chargé de projets développement à la Compagnie Nationale du Rhône (CNR). Cette première fonction marque le début d’une solide spécialisation autour des énergies renouvelables au sein du premier producteur français d’énergie exclusivement renouvelable. Il participe ainsi au développement de projets éoliens depuis la prospection de sites favorables jusqu’à l’obtention des autorisations administratives.

En 2009, il devient chef de projet construction, ce qui le conduit tout d’abord en région nantaise, en Picardie et Normandie pour suivre des chantiers éoliens. Dans le cadre de cette mission, il coordonne la construction de 14 parcs éoliens et de 8 parcs photovoltaïques, depuis l’obtention des autorisations administratives jusqu’à leur mise en service et leur transfert en exploitation.

En 2016, il devient référent exploitation sur le périmètre éolien, photovoltaïque et petite hydroélectricité de la CNR. Entre 2016 et 2022, ce périmètre passe d’une puissance de 450MW à plus de 900MW. Maxime Gonzalez accompagne cette croissante et pilote la gestion de ces actifs en veillant en particulier à la sécurité, et à la performance des installations.

Fort de cette expérience et de sa solide expertise dans le déploiement du mix énergétique, Maxime Gonzalez rejoint le groupe UNITe en 2023. Travaillant sur les trois sources d’énergies renouvelables – éolien solaire et hydraulique – il a désormais pour mission de participer activement à dynamique de croissance en cours chez UNITe, qui possède plus de 1,5GW de projets en portefeuille. « Je suis ravi de participer à la solide croissance du groupe UNITe, ancré dans plus de 50 communes. Sur un marché des énergies renouvelables devenu ultra-compétitif, j’aurai pour principale mission de coordonner la construction de nos nouvelles centrales photovoltaïques et la production du parc de centrales en service. Je remercie UNITe pour la confiance qui m’est accordée et je suis déterminé à relever, avec les équipes, les défis de l’accélération de la production d’ENR en France » déclare Maxime Gonzalez, nouveau Directeur des opérations de UNITe.

« Cette nomination stratégique s’inscrit idéalement dans le plan de développement ambitieux de notre groupe. Maxime a toutes les compétences pour mener à bien les nombreux chantiers qui nous attendent, à commencer par la construction des centrales lauréates des derniers appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Outre ses compétences sur nos trois énergies, Maxime partage les valeurs fondamentales de notre entreprise et adhère à notre raison d’être : accroitre la production et la promotion d’une électricité locale, durable et compétitive, dans le respect des enjeux environnementaux » conclut, Stéphane Maureau, Directeur Général associé de UNITe.