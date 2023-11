2023, annÃ©e de consolidation pour S4E et son logiciel Energysoft

Avec près de 3 GW de projets ENR supervisés, S4E éditeur de logiciel Saas, consolide la position de Energysoft comme l’un des logiciels majeurs du secteur commercial et industriel solaire photovoltaïque en France. Détails !

2023 est également une année importante en termes de consolidation en matière de fonctionnalités pour le logiciel Energysoft. S4E a adopté depuis sa création un processus d’amélioration continu de Energysoft qui lui permet de proposer régulièrement de nouvelles fonctionnalités selon un principe de co-construction avec ses clients. Parmi les nombreuses avancées de cette année, la gestion de l’indisponibilité est sans doute la plus emblématique. Les onduleurs photovoltaïques jouent un rôle crucial dans le fonctionnement et la performance globale d’une installation solaire : mesurer la disponibilité des onduleurs permet de vérifier le bon fonctionnement du système.

Energysoft calcule automatiquement le taux de disponibilité des onduleurs et en déduit une disponibilité globale de la centrale solaire. Et puisque chaque producteur ou exploitant est différent, le calcul de disponibilité est entièrement personnalisable dans Energysoft par l’utilisateur. Energysoft s’est doté d’un outil d’édition des indisponibilités permettant de les catégoriser (défaillance onduleur, intervention opérateur réseau, défaillances du mainteneur…) et de définir ainsi une indisponibilité contractuelle selon les catégories.

Création d’un pôle datascience

Le calcul de la disponibilité s’appuie par ailleurs sur un module de calcul puissant. Ce module autorise la création ou la modification de n’importe quel indicateur à l’aide de formules mathématiques et conditionnelles. Ces indicateurs pourront être utilisés dans des alarmes, des tableaux, des graphiques ou des rapports mensuels. Ils offrent aux producteurs et aux exploitants un niveau de flexibilité inégalé, indispensable au suivi de leur activité.

« 2023 est une nouvelle année de croissance. Cette année encore, nous avons dépassé nos objectifs avec une augmentation de plus de 50% de notre chiffre d’affaires. Nos équipes ont été notablement renforcées avec l’arrivée de nouveaux ingénieurs dans les fonctions techniques, commerciales et d’accompagnement des clients. Nous avons par ailleurs créé un pôle datascience à part entière composé d’experts en machine et deep-learning, afin d’apporter en 2024 toujours plus d’intelligence dans le suivi des centrales ENR de nos clients » déclare Jean Marie Hermelin, Directeur Général S4E.