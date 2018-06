Nomination : Olivier Mercou rejoint le Groupe Effy pour dÃ©velopper une nouvelle offre autoconsommation PV

Olivier Mercou est nommé Directeur Développement Solaire au sein du Groupe EFFY, acteur français des solutions d’efficacité énergétique. Il rejoint le groupe, fort d’une expérience de plus de 10 ans dans le développement des solutions solaires au sein des groupes TOTAL puis EDF ENR dont il était directeur commercial depuis 4 ans. Olivier Mercou rejoint EFFY avec pour mission de développer l’offre d’autoconsommation photovoltaïque pour les particuliers. Après 10 ans passés au sein de grands groupes du secteur de l’énergie, Olivier Mercou est aujourd’hui un expert sur les modèles d’autoproduction et de consommation énergétique raisonnée pour les particuliers.

En intégrant le groupe EFFY, Olivier Mercou choisit de conjuguer ses compétences avec ses engagements plus personnels : « Au terme de plus de 10 années passées au sein de grands groupes comme TOTAL et EDF, j’ai souhaité mettre mon expérience au profit d’une conviction personnelle forte : rendre le solaire accessible à tous. Convaincu depuis toujours de l’intérêt de l’autoconsommation, je souhaite être acteur de la révolution énergétique pour les particuliers. En tant que Directeur du Développement Solaire du groupe EFFY, j’entends porter une offre innovante qui visera à faire de l’autoconsommation une solution à la portée de la grande majorité des Français ! »

« Nous sommes heureux et fiers d’accueillir Olivier au sein de nos équipes.

Son expertise et son engagement sont très attendus pour porter l’offre

d’autoconsommation EFFY. Fidèle à nos valeurs et à notre philosophie, EFFY travaille ardemment au développement d’une solution efficace, durable et toujours accessible au plus grand nombre. Nous avons hâte de pouvoir

développer ce nouveau projet avec Olivier », explique Frédéric Utzmann,

Président et co-fondateur du Groupe EFFY.

