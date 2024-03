Le solaire photovoltaÃ¯que crÃ¨ve le plafond en 2023 en Europe selon Enerdata

Enerdata a analysé le paysage des nouvelles capacités électriques installées en 2023 dans l’Union Européennes et les grandes tendances observées. Le solaire photovoltaïque a le vent en poupe !

Enerdata s’est appuyée sur sa puissante base de données, Power Plant Tracker, qui intègre des fonctions permettant d’analyser et de comparer le développement de la production d’électricité, des actifs et des entreprises couvrant 85 % de la capacité mondiale de production d’électricité.

Record de +56 GW pour les installations photovoltaïques

De cette analyse, en ressort principalement que :

les énergies renouvelables ont depuis longtemps pris le dessus sur les nouvelles capacités électriques et continuent d’augmenter à un rythme rapide, mais toujours en deçà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs énergétiques et climatiques de 2030.

Dans le même temps, les nouveaux projets thermiques se font de plus en plus rares.

Ainsi :

Les ajouts de capacités renouvelables ont atteint de nouveaux records en 2023 avec un total de 73 GW, soit + 38 % par rapport à 2022 qui était le précédent record.

Cependant, ce sont surtout les installations photovoltaïques qui ont atteint un niveau record (+56 GW), tandis que les ajouts de capacités éoliennes stagnent (+16 GW, comme en 2022) et qu’aucun projet hydroélectrique d’envergure n’a été mis en service.

Le rythme annuel des installations photovoltaïques doit être maintenu

Sur le volet des énergies fossiles et nucléaire :

On assiste à un rebond des projets de gaz naturel, avec plus de 2 GW installés pour la deuxième année consécutive, malgré les instabilités actuelles du marché, tandis que 10 GW sont en cours de construction et devraient être mis en service dans les années à venir.

En 2023, l’EPR d’Okiluoto en Finlande a finalement été mis en service, marquant le premier nouveau réacteur nucléaire mis en service depuis 2007. 4 GW supplémentaires sont en cours de construction, dont l’EPR de Flamanville en France.

En résumé, et selon les scénarios EnerFuture d’Enerdata, pour atteindre les objectifs énergétiques et climatiques de l’UE pour 2030, le rythme annuel des installations photovoltaïques devrait être maintenu au niveau observé en 2023, tandis que les ajouts de capacité éolienne sont clairement à la traîne et devraient au moins doubler.