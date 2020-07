Nidec ASI se dÃ©veloppe en Europe du Nord avec 3 nouveaux projets de stockage dâ€™Ã©nergie propre

Le Groupe franchit une nouvelle étape avec l’installation de 45 MW de systèmes BESS (Battery Energy Storage Systems) en Finlande et en Suède, qui continuent à investir dans les sources renouvelables, fondamentales pour une relance économique mondiale respectant l’environnement

Nidec ASI, plateforme de Nidec Industrial Solutions du Groupe Nidec, se développe en Europe du Nord et fournit des solutions de stockage d’énergie par batterie (BESS) pour trois projets importants en Finlande et en Suède. Il s’agit de systèmes qui répondent aux nouveaux besoins environnementaux et énergétiques mondiaux et à la demande croissante de promouvoir et d’optimiser l’utilisation des sources d’énergie renouvelable afin de contenir les émissions polluantes et d’accélérer la transition énergétique des combustibles fossiles vers l’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique, en assurant un redémarrage « vert » après le confinement. C’est une démarche que les états scandinaves ont engagée depuis des années et qu’ils continuent à mener avec constance, devenant un modèle de développement des énergies renouvelables et de la mobilité durable pour tous les pays européens, qui sont encore fortement dépendants des sources d’énergie traditionnelle. Cet exemple devrait également être suivi par l’Italie, qui pourrait exploiter de façon stratégique son immense richesse en sources d’énergie renouvelable, en réduisant définitivement le besoin en combustibles fossiles et en diminuant drastiquement le coût de l’énergie.

Stocker pour garantir la stabilité du réseau

Le premier projet sera réalisé pour NEOEN, l’un des plus importants producteurs indépendants d’énergie renouvelable au monde, en Finlande, et il s’agira de la plus grande installation BESS des pays nordiques, avec une puissance de 30 MW. Le site, situé près de la ville de Lappeenranta, dans le sud-est du pays, fournira au réseau électrique national tous les avantages d’un stockage d’énergie rapide et sûr, en éliminant le problème des pics de demande et en stabilisant le réseau. En particulier, Nidec ASI fournira et installera tous les composants BESS, incluant les systèmes auxiliaires jusqu’au point de connexion au réseau situé à l’intérieur de la sous-station FINGRID. Nidec ASI livre précisément ces jours-ci les premiers conteneurs. Les deux autres projets, de 9 MW et 6 MW, seront développés en Suède respectivement dans les sites de Lowen et Edsele par Nidec ASI pour Uniper SE. Là encore, Nidec agira en tant qu’entrepreneur EPC et installera deux systèmes complets de stockage par batterie permettant d’éviter la congestion du réseau, de stocker le surplus d’énergie renouvelable produite et de la réinjecter dans le réseau électrique, en en garantissant à tout moment la stabilité.

Vers une énergie 100% verte

La Scandinavie, où les différents états s’efforcent activement de mettre en place une transition vers une énergie 100 % verte, investit de plus en plus de ressources dans des installations innovantes qui permettent d’appliquer une stratégie énergétique centrée sur les sources renouvelables. Dans cette optique, les systèmes de stockage par batterie deviennent partie intégrante des réseaux électriques modernes, et sont des éléments clés pour réaliser la vision d’un avenir électrique et durable : un secteur dans lequel Nidec ASI a consolidé au fil des ans son rôle de leader technologique et fournisseur de référence. Un aspect important pour favoriser la transition énergétique est représenté également par la promotion de la mobilité électrique. De ce point de vue aussi, les pays d’Europe du Nord font figure de pionniers, par exemple en limitant depuis des années en Norvège la navigation dans les fjords uniquement aux ferries électriques, sur lesquels sont installés depuis un certain temps les systèmes BESS produits par Nidec ASI. Ce projet montre encore une fois la qualité, la grande fiabilité et les excellentes performances des solutions offertes par les usines Nidec ASI présentes dans le monde entier et en particulier en Italie. Ces installations scandinaves accueilleront en effet les modules de puissance produits dans l’usine de Montebello Vicentino et les convertisseurs et systèmes de conversion de puissance outdoor produits dans l’usine de Cinisello Balsamo.

Plus de 700 MWh d’installations BESS réalisées dans le monde entier

Ces trois projets, avec le test pilote en collaboration avec RTE (Réseau de Transport d’Électricité) en France, et plus de 700 MWh d’installations BESS réalisées dans le monde entier – dont 162 MW à travers de nouveaux projets acquis en 2019, année record pour le Groupe, et 60 MW en 2020 – font de Nidec ASI un acteur de premier plan engagé dans la transition vers les énergies renouvelables pour lutter contre les changements climatiques et mettre un frein à la croissance de la pollution atmosphérique, en favorisant le passage d’un modèle de développement à forte empreinte carbone, vers un modèle durable et respectueux de l’environnement.Le Groupe a été également l’un des pionniers du marché BESS en Italie, en s’adjugeant le marché pour la fourniture des premiers systèmes d’accumulation de Terna, et Nidec ASI participera maintenant au nouvel appel d’offres lancé par Terna pour la conception, la réalisation et l’installation d’un système de stockage inertiel, reporté à cause de l’urgence sanitaire et qui devrait repartir dans les prochains mois, contribuant à promouvoir le développement des systèmes de stockage d’énergie en Italie.

Un appel au gouvernement italien

« Ces trois nouveaux projets témoignent encore une fois de l’importance croissante du marché des systèmes BESS au niveau mondial, dans lequel Nidec ASI occupe une place de leader grâce à des technologies innovantes et sûres qui ont été adoptées depuis des années par les plus grands acteurs du secteur énergétique, démontrant ainsi leur efficacité et leur durabilité », selon Dominique Llonch, CEO de Nidec ASI et Président de Nidec Industrial Solutions. « Je suis particulièrement fier des résultats que nous avons obtenus en Finlande et en Suède, deux pays qui investissent depuis des dizaines d’années dans ce secteur, en contribuant de manière tangible à réduire les émissions de gaz de serre et en favorisant un développement durable du marché de l’énergie. Ces projets sont la preuve des efforts concrets accomplis par Nidec ASI pour une transition énergétique vers un avenir 100 % électrique et à très faible impact environnemental, en offrant des solutions innovantes et personnalisées », a ajouté Dominique Llonch. « Il est fondamental que l’Italie suive un processus d’évolution similaire, et c’est pourquoi j’espère que le plan de relance qui sera annoncé par le gouvernement en septembre mettra résolument l’accent sur les énergies renouvelables et que le projet Terna pourra redémarrer rapidement, pour pouvoir contribuer comme Nidec ASI à la réalisation de systèmes similaires dans le pays. »