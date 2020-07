Lancement des inscriptions Ã  la 3e UniversitÃ© de lâ€™autoconsommation photovoltaÃ¯que

L’édition 2020 de l’Université de l’autoconsommation photovoltaïque organisée par Enerplan et ses partenaires aura lieu les 10 et 11 septembre 2020 et sera 100% numérique, 100% gratuite. Afin de préserver la santé et la sécurité des participants, le concept de l’événement a évolué pour proposer un événement en ligne et totalement gratuit pour les participants. L’autoconsommation sera mise à l’honneur durant deux journées de travail.

Une session plénière de cinq tables-rondes autour de thématiques structurantes :

Plan de relance verte et de rénovation des bâtiments

Synergies entre solaire et électromobilité

Marchés de l’autoconsommation photovoltaïque

Communautés locales d’énergies,

Autoconsommation collective et circuit court

Stockages

Des sessions interactives sur des thématiques opérationnelles seront organisées le deuxième jour pour les professionnels du solaire et les consomm’acteurs (collectivités, industries, tertiaire). 14 experts se relaieront au cours de sept sessions à visée opérationnelle et répondront en direct aux questions des porteurs de projets. Une plateforme de prise de rendez-vous entre professionnels, qui vise à mettre en relation les participants qui le souhaitent et ainsi pallier les échanges qui auraient eu lieu en présentiel, est également mise en place.

Pour Laëtitia Brottier, vice-présidente d’Enerplan, « Ce cinquième rendez-vous annuel de l’autoconsommation solaire se fait dans un contexte incertain, et nous pousse à innover. Ce rendez-vous gratuit et en ligne permettra au maximum de participants de nous y rejoindre. L’autoconsommation solaire sera dès la rentrée au cœur de la relance dans les territoires, l’université de l’autoconsommation sera là pour réaffirmer la capacité des acteurs du solaire à être les fers de lance de la sortie de crise. ».

www.universite-autoconsoPV.fr