Nicolas Chandellier nommÃ© directeur gÃ©nÃ©ral de CARBON

La société industrielle CARBON a annoncé la nomination de Nicolas Chandellier, précédemment Vice-Président Monde et Directeur Général chez Becton Dickinson (un leader mondial des technologies médicales), au poste de Directeur Général. Fort de son expérience de leadership et de son expertise en grands projets industriels, Nicolas Chandellier jouera un rôle clé dans le développement des projets portés par CARBON.

Âgé de 55 ans et diplômé de l’INSA Lyon, Nicolas Chandellier a entamé sa carrière en 1991 chez Becton Dickinson, société industrielle internationale de technologies médicales au sein de laquelle il a progressé pendant 32 ans.

PDG de BD France (1,4 Mds€ de CA, 2400 employés) en 2016

Après une période fructueuse de quatre ans au siège de Franklin Lakes (NJ, États-Unis), où il a contribué à un important projet d’intégration de processus, il rejoint en 2002 l’unité Pharmaceutical Systems de BD en France, occupant diverses fonctions de direction au sein des opérations mondiales. En 2005, Nicolas Chandellier est chargé de développer la stratégie opérationnelle de la Business Unit, l’amenant par la suite à diriger la construction et le lancement d’une nouvelle usine (greenfield) en Hongrie entre 2006 et 2009. De retour en France, il enrichit son expérience en tant que Directeur Grands Comptes, puis continue son parcours en tant que Directeur de l’Unité Diabète en France à partir de 2011. Il joue un rôle clé dans la stratégie de croissance et la mise en place de l’éco-organisme pour la gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux, avant de prendre la tête de la région EMEA chez BD Diagnostic Systems, puis de devenir président directeur général de BD France (1,4 Mds€ de CA, 2400 employés) en 2016. Depuis 2020, il était Vice-Président monde de BD et directeur général de la plateforme Prefillable Syringes.

« Je suis fier de m’engager dans cette renaissance industrielle du solaire sur le sol européen »

L’arrivée de Nicolas Chandellier à ce poste stratégique le 2 janvier 2024 marque le franchissement d’une nouvelle étape importante pour CARBON. « Je suis honoré de la confiance que m’accordent Pierre-Emmanuel MARTIN, l’ensemble du Conseil d’administration et des équipes de CARBON. Après 32 années enrichissantes chez BD, je suis fier de m’engager dans cette renaissance industrielle du solaire sur le sol européen, essentielle pour la décarbonation et la transition écologique ainsi que l’indépendance énergétique de la France et de l’Europe. Je suis ravi de rejoindre les équipes existantes : elles ont d’ores et déjà accompli un travail titanesque, et je sais pouvoir compter sur elles pour continuer à relever les défis qui sont encore devant nous ! », déclare Nicolas Chandellier, nouveau Directeur général de CARBON. Nicolas Chandellier met son expertise des projets industriels internationaux complexes au service du développement de CARBON, en particulier celui de la giga-usine de Fos-sur-Mer. Dès son arrivée, Nicolas Chandellier est chargé de consolider l’équipe de direction pour mener à bien cette mission ambitieuse dans les meilleurs délais. « L’arrivée de Nicolas Chandellier, à qui nous exprimons notre gratitude pour sa confiance et notre reconnaissance pour son engagement, est un atout majeur pour CARBON. Son expérience internationale et sa vision globale sont primordiales pour la réalisation de notre projet de giga-usine intégrée de cellules et panneaux photovoltaïques, la plus grande d’Europe, à Fos-sur-Mer. Sa vaste expertise industrielle et ses capacités managériales reconnues viennent, en renfort des équipes existantes, consolider notre capacité d’exécution de nos projets dans les meilleurs délais. », se réjouit Pierre-Emmanuel Martin, Président et cofondateur de CARBON.