First Solar signe un PPA avec Cleantech Solar pour alimenter une usine de fabrication en Inde

En ce début d’année 2024, First Solar a conclu un accord d’achat d’électricité (PPA) d’une durée de 15 ans avec Cleantech Solar, l’un des principaux fournisseurs de solutions d’énergie renouvelable pour les entreprises en Inde et en Asie du Sud-Est. Aux termes de l’accord, Cleantech Solar construira une centrale de 150 mégawatts (MW) d’énergie solaire photovoltaïque (PV) et 16,8 MW d’actifs de production d’énergie éolienne au Tamil Nadu, en Inde, fournissant environ 7,3 gigawattheures (GWh) d’électricité propre. Lorsqu’ils seront entièrement mis en service d’ici le troisième trimestre 2024, les actifs de production solaire et éolienne devraient fournir jusqu’à 70 % des besoins prévus en électricité de l’usine de fabrication de capteurs de First Solar. De quoi éviter près de 7 millions de tonnes d’émissions de CO2 pendant la durée du PPA.

Quoi de plus normal que d’alimenter en électricité verte une usine First Solar avec des modules… First Solar ! C’est ce que va réaliser en Inde Cleantech Solar qui vient d’acheter 150 MW de panneaux solaires à couches minces avancés de série 7 fabriqués en Inde auprès de First Solar, en utilisant les modules pour alimenter le composant solaire photovoltaïque du PPA. Les modules devraient être livrés au premier semestre 2024. « Notre nouvelle usine de fabrication au Tamil Nadu établit une référence élevée en matière de fabrication solaire intégrée verticalement, responsable et durable, non seulement en Inde, mais à l’échelle mondiale », a déclaré Sujoy Ghosh, vice-président et directeur général de First Solar, Inde. « En alimentant nos opérations avec de l’électricité propre et produite de manière renouvelable, nous nous efforçons de réduire davantage notre empreinte environnementale, qui est déjà la plus faible du secteur. »

La première usine de fabrication d’énergie solaire à prélèvement net d’eau au monde

L’usine de First Solar au Tamil Nadu, située dans une zone de stress hydrique de base élevé, est considérée comme la première usine de fabrication d’énergie solaire à prélèvement net d’eau au monde. L’installation est conçue pour minimiser son impact sur les ressources en eau locales et dépendra entièrement de l’eau traitée tertiaire par osmose inverse provenant de la station d’épuration des eaux usées de la ville et n’aura aucun rejet d’eaux usées. De plus, l’usine abrite la première usine de recyclage d’énergie solaire photovoltaïque (PV) en Inde. L’entreprise a été pionnière dans le recyclage solaire à grande valeur, qui permet la récupération en boucle fermée des semi-conducteurs destinés à être utilisés dans de nouveaux modules, tout en récupérant également d’autres matériaux, notamment l’aluminium, le verre et les stratifiés. Les modules photovoltaïques (PV) à couches minces avancés et produits de manière responsable de First Solar établissent des références industrielles en matière de qualité, de durabilité, de fiabilité, de conception et de performance environnementale. Les modules solaires de l’entreprise ont l’empreinte carbone et eau la plus faible de tous les modules photovoltaïques disponibles dans le commerce aujourd’hui, et c’est le premier fabricant photovoltaïque à voir son produit inclus dans le registre mondial de l’outil électronique d’évaluation environnementale des produits électroniques (EPEAT) pour l’électronique durable.

Des panneaux solaires avancés à couches minces à très faible teneur en carbone

« Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat stratégique avec First Solar. Cette collaboration s’étend au-delà de l’alimentation en énergie de l’usine de fabrication phare de First Solar en Inde ; cela implique de tirer parti de leurs panneaux solaires avancés à couches minces à très faible teneur en carbone pour dynamiser nos actifs solaires », a déclaré Sachin Jain, PDG de Cleantech Solar. « Les technologies propres ont une présence substantielle dans l’État du Tamil Nadu dans le secteur des énergies renouvelables, en particulier dans les domaines de l’énergie éolienne et solaire. Nos parcs d’énergie solaire et éolienne de pointe dans la région jouent un rôle central dans la fourniture d’une énergie propre et à un coût compétitif à nos clients, y compris First Solar. Sachin Jain a ajouté : « Cette collaboration permet à nos partenaires de diversifier leurs sources d’énergie, d’intégrer les énergies renouvelables dans leurs opérations et d’atteindre un degré plus élevé de stabilité et de durabilité dans leur alimentation électrique. Ce partenariat illustre notre engagement à faire progresser les solutions énergétiques durables et renforce notre position en tant qu’acteur clé dans le paysage des énergies renouvelables. Nous sommes impatients de nouer une relation mutuellement bénéfique avec First Solar, contribuant à la croissance et au succès des deux organisations. L’accord est considéré comme l’un des plus importants PPA intra-étatiques en Inde. Les projets en cours de développement dans les parcs d’énergies renouvelables de Cleantech Solar au Tamil Nadu fournissent déjà des solutions d’énergie solaire, éolienne et hybride à ses entreprises clientes. Avec ce dernier accord, la taille totale du portefeuille de Cleantech Solar au Tamil Nadu s’élève désormais à près de 500 MW à travers les étapes d’exploitation et de construction, et comprend des projets d’énergie solaire, éolienne et hybride.