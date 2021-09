NextStage AM accompagne le dÃ©veloppement de Solstyce, soutenu par Bpifrance

NextStage AM annonce le quatrième investissement de son FPCI NextStage Championnes III dans Solstyce, guichet unique de la transition énergétique et de l’innovation environnementale en France, à travers ses activités photovoltaïque, mobilité électrique, isolation et étanchéité des toitures, et performance carbone. Cette opération, d’un montant global de 13,3 millions d’euros, a été accompagnée par Bpifrance qui investit via son fonds France Investissement Energie Environnement (FIEE).

Créé en 2009, Solstyce est devenu le point d’entrée unique pour accompagner les grandes entreprises dans leur transition énergétique depuis le conseil (bilan carbone et définition de la stratégie visant à atteindre la neutralité carbone), jusqu’au déploiement de solutions à la fois photovoltaïques, d’isolation et bornes de recharge de véhicules électriques.

Aller jusqu’à l’effacement de l’empreinte carbone

Le groupe s’est ainsi développé en ingénierie, en travaux et en maintenance autour de quatre activités :

Photovoltaïque (Solstyce) : projets clé-en-main complexes et haute technicité d’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits et façades de bâtiments ;

(Solstyce) : projets clé-en-main complexes et haute technicité d’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits et façades de bâtiments ; Mobilité électrique (Mobilize Power Solutions) : de schémas directeurs jusqu’aux solutions clé en main d’installation et d’exploitation de bornes de recharge pour les véhicules électriques;

(Mobilize Power Solutions) : de schémas directeurs jusqu’aux solutions clé en main d’installation et d’exploitation de bornes de recharge pour les véhicules électriques; Etanchéité (Enerpur Etanchéité) : installation, entretien et maintenance de solutions complètes d’étanchéité pour toitures et solutions innovantes et connectées

(Enerpur Etanchéité) : installation, entretien et maintenance de solutions complètes d’étanchéité pour toitures et solutions innovantes et connectées Performance carbone (Pink Strategy) : accompagnement d’acteurs industriels dans leur stratégie bas carbone (bilan carbone, performance, certification).

L’ingénierie s’inscrit au cœur de l’offre du groupe et permet à l’ensemble des métiers développés par Solstyce d’aller jusqu’à l’effacement de l’empreinte carbone et énergétique de ses clients.

Un CA de 35 millions attendu en 2022

La société propose des montages innovants de financement des projets pour simplifier davantage leur réalisation. Le groupe est également co-propriétaire et opérateur de centrales photovoltaïques pour le compte d’importants bailleurs. De plus, il couvre tout le territoire avec 5 agences (Paris, Grenoble, Avignon, Bordeaux, Strasbourg) qui assurent une présence opérationnelle au plus proche des clients, essentiellement des grands donneurs d’ordre, des professionnels de la mobilité, des syndics de copropriété et des industriels. Solstyce dispose d’une forte notoriété en France grâce aux réalisations emblématiques telles que les tours Duo et le nouveau Palais de Justice à Paris ou encore la Tour Danube à Strasbourg, qui renforcent la promesse d’un avenir durable au sein des villes et des ‘smart cities’. Cette primo-ouverture de capital permettra à Solstyce de poursuivre sa croissance rapide, de structurer de nouvelles offres de financement et d’étendre sa couverture géographique, notamment par l’ouverture d’agences, afin d’être plus proche de ses clients et de couvrir l’ensemble du territoire français. L’objectif est également de réaliser des opérations de croissance externe ciblées afin de renforcer la position de leader de l’entreprise sur ses marchés. Le groupe Solstyce ambitionne en effet de réaliser un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros et d’employer une centaine de personnes en 2022.

« Renforcer les synergies au sein du groupe »

« Solstyce et ses filiales connaissent une croissance sans précédent sur les marchés des énergies renouvelables et de la mobilité décarbonée. Nous souhaitions accueillir un partenaire en mesure d’apporter son expérience et son soutien afin de saisir au mieux les opportunités de développement et de renforcer les synergies au sein du groupe. Je suis ravie de compter les partenaires comme NextStage AM et la Bpi à nos côtés pour relever les défis de la transition énergétique et mieux accompagner nos clients », explique Irina Khodossova, Présidente de Mobilize France. « Depuis sa création, Solstyce a à cœur de favoriser la transition énergétique des entreprises à travers des solutions créatices de valeur. Alors que le dernier rapport du GIEC rappelle une fois de plus, et de manière implacable, l’urgence climatique, nous sommes convaincus que les entreprises ont un rôle central à jouer et qu’avec le soutien de NextStage AM et de Bpifrance nous pouvons continuer à être le partenaire de référence pour les y aider », déclare Guillaume David, Président et Fondateur du groupe Solstyce.

« Positionné sur l’intégralité de la chaîne de valeur »

Dans le cadre de cette opération, NextStage AM investit 9,3 millions d’euros à travers ses véhicules FPCI Championnes III, FPCI Capital Entrepreneur et FCPR Rendement II. « Le groupe Solstyce s’est imposé en plus de 10 ans comme un acteur clé dans le développement de l’économie positive et de la croissance verte. Positionné sur l’intégralité de la chaîne de valeur, le groupe propose une offre différenciante, à forte valeur ajoutée et avec une expertise reconnue sur les projets d’ingénierie complexes. Alors que les entreprises affichent une volonté de plus en plus forte de limiter leur impact carbone, elles sont souvent démunies face à l’ampleur de la tâche. Nous sommes ravis de prendre part à cette aventure au cœur des enjeux environnementaux actuels aux côtés d’une équipe d’entrepreneurs dynamiques et passionnés », ajoute Nicolas de Saint Etienne, Associé de NextStage AM. Aurélien Hüe, Directeur d’investissement chez Bpifrance complète : « Nous sommes heureux d’accompagner NextStage dans cette opération qui permet au fonds FIEE d’investir dans Solstyce, un acteur important à suivre dans la filière française de la transition énergétique qui allie des compétences dans l’étanchéité, le photovoltaïque et l’électromobilité. Les marchés potentiels de Solstyce sont importants avec de belles perspectives de développement. C’est une opportunité pour Bpifrance d’accompagner en primo-ouverture une PME dynamique et innovante pour lui permettre de poursuivre son développement. »