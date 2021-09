Inauguration du site-pilote SEPHER (HydrogÃ¨ne + EnR) de la direction des services de la navigation aÃ©rienn

La direction des services de la Navigation aérienne (DSNA) et Bouygues Energies & Services ont inauguré le site-pilote du projet SEPHER alimentant en énergies renouvelables l’antenne de radiocommunication de Sarlat-la-Canéda en Dordogne. Cette réalisation s’inscrit dans le cadre du projet SEPHER « Secours Electrique par Pile à Hydrogène et Energies Renouvelables », initiative innovante lancée par la DSNA pour réduire son empreinte carbone en lien avec sa stratégie environnementale.

Le projet SEPHER fait partie du portefeuille de projets piloté par l’Agence de l’Innovation pour les Transports (AIT), placée auprès du ministre chargé des Transports. En effet, les sites isolés où sont implantés des systèmes de communication radio et des radars nécessaires au contrôle aérien, sont aujourd’hui équipés de groupes Diesel et/ou de batteries afin d’assurer une disponibilité permanente de l’énergie électrique de ces infrastructures.

Le projet SEPHER de la DSNA vise à remplacer ces groupes électrogènes par des systèmes utilisant de l’hydrogène dont la production est basée sur l’emploi d’énergies renouvelables pour annuler à terme l’empreinte carbone des activités de la navigation aérienne sur l’ensemble de ces sites. Après appel d’offres, ce projet a été confié à la société Bouygues Energies et Services en groupement avec PowidDan, start-up spécialisée dans le secteur de l’hydrogène et le bureau d’étude BG Ingénieurs Conseils. « Je suis fier des équipes de la DSNA et de nos partenaires qui, malgré des conditions difficiles liées à la pandémie du Covid-19, ont su mener à bien ce projet innovant. Le projet SEPHER accompagne la volonté de la DGAC de faire du secteur aéronautique un secteur ambitieux en matière de développement durable, avec un objectif de zéro émission à l’horizon 2050 » assure Florian Guillermet, directeur des services de la Navigation aérienne (DSNA). « Notre client avait des exigences opérationnelles fortes liées à la sécurité du trafic aérien. Avec l’expertise de nos partenaires Powidian et BG 21, nous avons su apporter une solution innovante « verte » combinant le solaire et l’hydrogène. C’est un beau succès technologique français qui inaugure de futures applications ! » poursuit Caroline Mazzoleni, directrice adjointe Smart Energy de Bouygues Energies & Services.

Le stockage de l’énergie verte, un enjeu clé pour l’avenir de la planète

L’un des enjeux clé de notre futur système d’approvisionnement en énergie est le stockage de l’énergie renouvelable. Il permet d‘équilibrer la production et la demande et sera donc la clé d’un réseau d’énergie intelligent, résilient et autonome. Dans l’application du projet SEPHER, l’énergie est produite localement par des panneaux photovoltaïques pour alimenter l’antenne. Une partie de cette énergie est transformée en hydrogène grâce à un électrolyseur. Cet hydrogène vert est alors stocké pour faire face à un éventuel déficit d’alimentation sur une période pouvant aller de 1 à 5 jours. L’hydrogène peut ensuite être retransformé en électricité, grâce à une pile à combustible. Il est prévu de réduire la consommation d’énergie primaire non renouvelable de 78% et les émissions de gaz à effet de serre de 79% par rapport à une solution de groupe électrogène classique diesel. Le site-pilote de l’antenne de radiocommunication de Sarlat-la-Canéda retenu pour accueillir le premier démonstrateur SEPHER est maintenant opérationnel.

Encadré

Une reconnaissance internationale avec le label SOLAR IMPULSE

La fondation SOLAR IMPULSE a sélectionné cette solution innovante qui permet d’assurer l’autonomie énergétique de sites isolés. Ce système a reçu la distinction Efficient Solution et intègre le top 1000 des solutions pour un futur durable par la Fondation SOLAR IMPULSE.