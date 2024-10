NestlÃ© France et Boralex signent leur 1er contrat dâ€™approvisionnement en Ã©lectricitÃ© renouvelable combinant Ã©olien et solaire

Nestlé France annonce la signature d’un corporate PPA avec Boralex , entreprise leader des énergies renouvelables en France. Pendant 15 ans, Boralex fournira à Nestlé France 20% de ses besoins annuels en électricité renouvelable, grâce à un ensemble de parcs éoliens et solaires. Il s’agit d’un des premiers contrats d’approvisionnement en électricité renouvelables combinant éolien et solaire, signés en France.

Dans le cadre de sa feuille de route pour le climat, Nestlé s’est engagé à réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et à atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050. Pour y parvenir, une des solutions déployées est l’utilisation d’énergies renouvelables et locales pour couvrir l’ensemble des besoins en énergie de ses sites de production.

« Cette nouvelle étape contribue à notre feuille de route de décarbonation »

« Avec 14 usines en France, diminuer notre empreinte carbone est un défi quotidien. Grâce à cet accord, nous donnons encore plus de sens à nos actions en garantissant proximité et traçabilité de l’électricité verte qui sera fournie par Boralex. Par ailleurs, nous sommes fiers de cette nouvelle étape qui contribue à notre feuille de route de décarbonation » déclare Charles Leonardi, Directeur Général du Développement Durable, Nestlé France. Depuis 2018, Nestlé France se fournit avec 100% d’électricité renouvelable grâce aux certificats verts. Ce contrat sera constitué à 85 % d’éolien et à 15 % de solaire. Il va permettre le financement et la construction de trois nouveaux sites de production d’énergies renouvelables entre 2024 et 2026 : deux parcs éoliens et une centrale photovoltaïque. La construction et l’exploitation de ces sites seront effectuées par Boralex.

Des cPPA à destination d’industriels déterminés à verdir leur consommation énergétique

Après l’Angleterre, la Suisse, l’Allemagne, l’Espagne, la Pologne et le Portugal déjà signataires de contrats, Nestlé France est le 7ème pays du groupe en Europe à se tourner vers un contrat d’approvisionnement en électricité. Par ce contrat, Boralex confirme une nouvelle étape significative dans le déploiement de son plan stratégique à horizon 2025 dans lequel la vente d’énergie auprès d’entreprises consommatrices d’électricité est un pilier majeur. « Boralex est fière d’accompagner Nestlé France dans son projet de décarbonation pour les 15 prochaines années. Cette signature est une satisfaction puisqu’elle combine pour la première fois éolien et solaire au sein d’un même contrat d’approvisionnement. Nous sommes très heureux d’avoir su répondre de manière agile et innovante au besoin de notre client », a déclaré Nicolas Wolff, Premier vice-président et directeur général de Boralex en Europe. La production de ces 3 nouveaux actifs portera à près de 500 GWhs par an le volume d’énergie produit par Boralex à destination d’industriels déterminés à verdir leur consommation énergétique.