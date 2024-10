GreenYellow Polska : 14 magasins Decathlon alimentÃ©s en Ã©nergie solaire sur le modÃ¨le PVaaS (Photovoltaics-as-a-Service)

GreenYellow, spécialiste de la transition énergétique décentralisée, a conclu un accord avec Decathlon Polska pour équiper 14 de ses points de vente en installations photovoltaïques, ce qui représente 3MWc de capacité installée.

Les systèmes solaires, installés dans les parkings sous forme d’ombrières photovoltaïques ou à proximité immédiates des magasins, seront notamment déployés à Varsovie, Gliwice et Białystok. Leur production énergétique annuelle atteindra environ 3 GWh/an.

Un modèle de coopération innovant

Les entreprises coopèrent dans le cadre d’un modèle Photovoltaics-as-a-Service (PVaaS) qui permet à Decathlon Polska de bénéficier de cette solution sans investissement initial. GreenYellow Polska finance l’installation à 100%, prend en charge la conception, la construction et la gestion des installations pendant 15 ans. “Cette coopération nous permet de répondre concrètement aux besoins spécifiques de Decathlon Polska tout en garantissant des économies à long terme et en soutenant leurs objectifs de durabilité. Chaque installation sera conçue sur mesure, avec des paramètres ajustés aux besoins et aux contraintes du site,” explique Anna Dobrowolska, Directrice des Ventes et du Marketing chez GreenYellow Polska.

« Réduire plus efficacement notre impact environnemental »

“Nous mettons en œuvre des actions conformes aux principes du développement durable depuis des années, et la collaboration avec GreenYellow Polska nous permet de franchir une nouvelle étape dans notre transformation énergétique. L’utilisation de l’énergie solaire dans nos magasins nous permettra de réduire plus efficacement notre impact environnemental, avec pour objectif que chacun de nos sites intègre de plus en plus les énergies renouvelables. Cette coopération avec GreenYellow Polska est inestimable dans ce contexte”, déclare Marcin Dobrzanski, Responsable de la Gestion des Installations au sein de l’équipe des opérations de Decathlon Polska. Ce partenariat renforce l’indépendance énergétique de Decathlon Polska et réduit ses coûts opérationnels grâce à l’autoconsommation de l’énergie produite. Avec une production estimée à 3 GWh par an, les émissions carbones du réseau diminueront de plus de 2 000 tonnes d’équivalent CO 2 .

Encadré

Engagement durable de Decathlon Polska

Decathlon Polska multiplie les initiatives pour réduire son empreinte environnementale : près de 50 % de sa flotte est composée de véhicules électriques ou hybrides, et des subventions encouragent les employés à opter pour des modes de transport durables. L’enseigne propose également des services circulaires tels que la vente de seconde main (vente d’occasion), la location et le buyback (rachat d’équipements d’occasion).