nergie solaire et agriculture familiale en Afrique : PANENCA, un projet de la Fondem

Dans la commune de Ouonck, au sud du Sénégal, deux périmètres maraîchers ont été équipés de pompes solaires par la Fondation Energies pour le Monde et ses partenaires locaux. Ce service énergétique fiable et d’origine renouvelable permet à près de 100 femmes d’améliorer leurs conditions de vie et de travail. L’accès à l’électricité est un vecteur essentiel de développement économique. Avec l’installation de ces pompes solaires, les femmes augmentent leurs productions et donc leurs revenus. Elles peuvent par ailleurs payer l’entretien du système assuré par un exploitant local (le CGESO), ce qui garantit la pérennité du service énergétique.

Voir la vidéo…