Neoen confirme le succÃ¨s de son introduction en bourse

Neoen est cotée depuis le 16 octobre 2018. L’appréciation de son titre témoigne de l’intérêt continu que la société suscite auprès d’une population élargie d’investisseurs français et internationaux. En conséquence, l’option de surallocation a été intégralement exercée. La taille totale de l’offre est donc portée à environ 697 millions d’euros, ce qui fait de cette opération la plus importante levée de fonds réalisée sur les 17 derniers mois sur Euronext Paris. La taille du flottant est portée à près de 30% du nombre d’actions existantes. Un contrat de liquidité va être très prochainement mis en œuvre.

