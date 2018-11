Trois bonnes raisons pour les acteurs des EnR de venir au Forum EnerGaÃ¯a

Les 11 et 12 décembre prochains se tiendra, au Parc des expositions de Montpellier, EnerGaïa, le Forum des énergies renouvelables, un rendez-vous majeur des professionnels de la filière. Au cœur de ces deux jours : la transition énergétique. Trois raisons de se rendre sur place. EnerGaïa :

le seul événement professionnel 100 % dédié aux énergies renouvelables en France

Le Forum EnerGaïa réunira cette année plus de 150 exposants, un nombre en forte augmentation depuis 2015, qui rend ce rendez-vous désormais incontournable. 5 500 visiteurs sont attendus lors de ces deux journées qui proposeront des événements spécialisés, des conférences, des tables rondes, et qui permettront à chaque acteur de répondre à toutes les problématiques EnR. EnerGaïa est, à ce jour encore, un événement unique en France.

Un contenu d’un excellent niveau et dans divers formats

L’attractivité du Forum EnerGaïa tient également à la multiplicité des rendez-vous proposés pour s’adapter aux besoins de chacun, novice ou expert. Durant deux jours, un programme riche en rencontres et en tables rondes donnera l’opportunité de booster son business en France et à l’international, de créer et dynamiser tout un réseau, de se développer commercialement, de découvrir les tendances du marché. La qualité des intervenants est, elle aussi, à la hauteur des enjeux abordés. Ainsi, Stéphane LEVIN, explorateur et scientifique, auteur de nombreux ouvrages portant sur ses expéditions de l’extrême, sera un des intervenants, aux côtés de Carine DARTIGUEPEYROU, docteur en sciences politiques, chercheuse et intervenante pour la transition énergétique, et de Perrine HERVE-GRUYER, consultante en permaculture reconnue à l’échelle internationale.

Une offre à 360° pour devenir acteur de la transition énergétique

La zone d’exposition offre à chaque visiteur la possibilité de rencontrer l’ensemble des acteurs de la filière pour constituer sa base de travail sur mesure. Équipements, collectivités, services aux entreprises, installateurs, financeurs, bureaux d’études, au total, plus de 150 exposants feront partager leurs connaissances juridiques, économiques et techniques en matière d’énergies renouvelables. Faire de la transition énergétique un nouveau relais de développement économique territorial et national, voilà ce que propose EnerGaïa.

