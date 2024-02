Neoen atteint 1 GW de capacitÃ© dâ€™Ã©nergie renouvelable dans les pays nordiques et signe deux nouveaux PPA

Neoen a franchi le cap de 1 GW de capacité d’énergie renouvelable en opération ou en construction dans les pays nordiques, cinq ans après avoir lancé la construction de sa première centrale éolienne en Finlande. Cette capacité est répartie entre plus de 770 MW en Finlande, dont Mutkalampi, plus grand parc éolien finlandais, et plus de 300 MW en Suède, dont Hultsfred, plus grande centrale solaire suédoise (100 MWc). Neoen est également le leader du stockage dans les pays nordiques, avec 232 MW / 289 MWh de batteries en opération ou en construction. Ses batteries fournissent de nombreux services qui permettent le maintien en temps réel de l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité, l’amélioration effective de la stabilité et de la fiabilité du système électrique, ainsi que l’intégration de nouvelles centrales d’énergie renouvelable.

L’offre de Neoen est particulièrement attractive pour les entreprises désireuses de sécuriser dans la durée leur approvisionnement en électricité verte et compétitive. Au cours des cinq dernières années, Neoen a signé des Corporate PPA en Finlande et en Suède avec de grandes entreprises internationales telles que Coveris, Equinix, Google, H&M, Heineken, Nobian, Philips ou Signify. A ceux-ci sont venus s’ajouter 2 nouveaux Corporate PPA signés récemment, avec Equinix pour le parc éolien de Storbrännkullen en Suède, et avec Mölnlycke Health Care pour le parc éolien de Mutkalampi en Finlande, pour environ 14 MW chacun. Ces deux nouveaux contrats portent ainsi à 13 le nombre de PPA conclus par Neoen dans les pays nordiques, pour une capacité totale de près de 630 MW. Et Xavier Barbaro, président – directeur général de Neoen, de préciser : « Je félicite nos équipes en Finlande et en Suède pour cette très forte croissance. Nous avons déjà investi plus d’un milliard d’euros en cinq ans dans cette région clé pour Neoen et avons donné vie à des projets emblématiques. Avec notre capacité à combiner solaire, éolien et stockage, et à proposer des solutions tangibles et compétitives aux entreprises et aux gouvernements, Neoen va accélérer la transition énergétique dans les pays nordiques, comme dans le reste du monde. »