MyReserve Matrix primÃ©e aux Pays-Bas et formation SOLARWATT Ã  Paris le 7 novembre

MyReserve Matrix a remporté la première place dans la catégorie Smart Energy Storage Residential des Solar + Power Awards le 26 septembre dernier à Amsterdam. Ces récompenses sont organisées par la « Angel Business Communications », qui dirige également des conférences Solar UK, Smart Solar et Solar Ireland. «SOLARWATT et sa batterie MyReserve Matrix constituent un exemple de solution simplifiée de stockage d’énergie, adaptable, flexible et robuste, qui prend en charge les besoins résidentiels et commerciaux de 2 kWh à 2 MWh», a déclaré le juge à SOLARWATT.

MyReserve Matrix établit de nouvelles normes pour le marché du stockage des batteries : le système est entièrement modulaire. Le module de batterie et l’unité de renseignement sont logés dans des blocs d’aluminium solides et hautement sécurisés, ce qui signifie qu’aucun revêtement supplémentaire n’est nécessaire. Chaque module individuel à la taille d’une boîte à chaussures et pèse moins de 25 kg. En combinant ces deux composants de base, toute capacité de stockage de 2 kWh à 2 MWh peut être configurée.

La batterie SOLARWATT convient aussi bien à un usage domestique privé qu’à un stockage commercial. MyReserve Matrix est également flexible en terme de performance – chaque module de batterie connecté augmente les performances de 800 watts. Le nouveau système de stockage de batterie convient à toutes les applications imaginables et peut être parfaitement adapté aux besoins de chaque client. Les prix Solar + Power ont été, pendant longtemps, les seuls prix pour l’industrie solaire internationale.

Par ailleurs, SOLARWATT propose aux installateurs de participer à la session de formation certifiante sur Paris le 7 novembre prochain pour pouvoir vendre et installer la batterie MyReserve, multi-récomposée, reconnue comme l’une des plus performantes et sécurisées du marché. De quoi réaliser des projets qui marrie dans un même élan autoconsommation et stockage ! MyReserve, la batterie de stockage d’énergie pour la maison individuelle et bientôt pour les bâtiments industriels et tertiaires

Pour s’inscrire…