Le Championnat du monde cycliste des Ã©nergies renouvelables en Occitanie en 2018

L’annonce est désormais officielle. Le Championnat du monde cycliste des EnR se déroulera en 2018 en Occitanie. La date : le 16 juin 2018. Le lieu : autour de Rieux-Minervois équidistant de Narbonne et Carcassonne. Le club de Narbonne aura en charge l’organisation. Ce club très pro a l’habitude d’organiser de belles courses. N’ont-ils pas, cette année, organisé les championnats de France juniors ? Le parcours de la course est situé sur la commune de Rieux Minervois, dans le Minervois. Une région magnifique et un parcours dans les vignes et la campagne minervoise.

Toutes les conditions sont réunies pour que l’édition 2018 soit aussi belle que l’édition 2016 à Juliènas. Pour des questions de sécurité, les inscriptions seront limitées à 300 coureurs, le parcours ne pouvant accueillir que 150 coureurs sur chaque course. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1ier janvier et seront closes le 15 mars. Beaucoup de demandes de nouvelles équipes étrangères sont d’ores et déjà parvenues à l’organisation. Concernant les maillots d’équipes et les maillots de champions, le beau partenariat avec l’équipementier italien Rosti a été renouvelé. Par ailleurs, l’organisation du Championnat a tenu à remercier Gilles Charrier, le Directeur Général du Pôle de compétitivité Derbi qui a œuvré au bon accueil de la course en Région Occitanie, région très active dans le développement des ENR.

