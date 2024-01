mylight150 accÃ©lÃ¨re son dÃ©veloppement en Espagne et poursuit sa stratÃ©gie dâ€™innovation

Après sa récente levée de fonds de 100M€ en France, mylight150 accélère son expansion en Espagne, en ouvrant un nouvel entrepôt et centre d’apprentissage de 9000 m² à Madrid. Alors que le coût de l’électricité augmente pour les ménages en France, mylight150 consolide sa position de leader européen dans la conception et la distribution de solutions d’autoconsommation photovoltaïque et de systèmes intelligents de gestion de l’énergie.

mylight150, qui est présente en France, Espagne, Suisse et Roumanie, propose aux installateurs des solutions intégrées basées sur l’autoconsommation solaire avec des kits complets, et aux ménages une solution d’autoconsommation solaire intelligente grâce au photovoltaïque. Cet écosystème de produits et de services optimise la production et la consommation d’énergie, en réduisant de façon conséquente le coût de l’électricité pour l’utilisateur final sans empiéter sur son confort.

Intensifier la présence du groupe en Europe, en commençant par l’Espagne

Un nouveau chapitre s’ouvre dans la vie de mylight150. Après sa levée de fonds de 100M€ fin novembre, il est marqué par l’ouverture d’un entrepôt de 9 000 mètres carrés à Getafe, près de Madrid, qui comprendra aussi un centre d’apprentissage et un showroom pour la présentation des produits. Ce déploiement permettra à mylight150 de mieux servir le marché ibérique, facilitant et accélérant la livraison de ses produits d’autoconsommation photovoltaïque aux particuliers. Ce déploiement reflète non seulement l’engagement à long terme de l’entreprise en Espagne, mais symbolise également sa pleine intégration dans le marché européen de l’énergie.

Réunir sous un seul nom – mylight150 – les différentes marques de la société

Ce changement, qui s’accompagne de l’unification des différentes marques de la société sous un seul nom en Espagne, souligne l’engagement continu de l’entreprise envers le marché espagnol. L’entreprise française, présente en Espagne depuis 2020, renforce sa position sur ce territoire et donne un nouvel élan à sa dynamique en regroupant sous le nom de mylight150 les marques connues d’Alaska Énergies et de Mylight Systems. “L’ouverture de cet entrepôt qui sera aussi un centre de formation témoigne de notre engagement durable en Espagne et de notre rôle sur le marché européen de l’énergie“, déclare Ondine Suavet, co-CEO et Cofondatrice de mylight150. “Cette étape supplémentaire permettra aux installateurs en Espagne de garantir à leurs clients particuliers la fourniture du meilleur niveau de qualité de service pour leur autoconsommation solaire.” Avec une base solide de solutions propriétaires innovantes d’énergie solaire, mylight150 se positionne comme une référence dans le secteur, engagée dans l’optimisation de la consommation d’énergie des particuliers et contribuant aux efforts espagnols et européens vers la transition verte et la réalisation des objectifs climatiques.

Innover dans l’autoconsommation solaire pour faire baisser la facture des ménages

A l’heure où le coût de l’électricité augmente encore en France, mylight150 se concentre sur l’innovation technologique en Europe pour monétiser et optimiser l’énergie excédentaire produite par l’autoconsommation solaire photovoltaïque. Son écosystème complet de produits comprend des panneaux photovoltaïques de dernière génération conçus pour générer plus d’énergie plus longtemps. Il dispose également d’un système de gestion de l’énergie qui optimise la consommation des appareils les plus énergivores, reprogrammant leur utilisation à des moments optimaux afin de réaliser des économies sans compromettre le confort des utilisateurs. Il est également équipé de batteries virtuelles connectées innovantes, qui permettent d’optimiser encore davantage l’utilisation de l’énergie solaire excédentaire.