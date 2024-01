BayWa r.e. : lancement dâ€™une campagne de financement participatif local pour le projet agrivoltaÃ¯que de Chitry (89)

BayWa r.e. lance une campagne de financement participatif pour le projet agrivoltaïque de Chitry dans l’Yonne.

La campagne de financement participatif de ce projet d’environ 27 MWc, mêlant production photovoltaïque et activité d’élevage ovin, est officiellement lancée le 26 janvier prochain sur le site internet de Lendosphere, expert du financement participatif, en charge de la collecte.

Un investissement participatif réservé aux habitants du territoire

Cette collecte de 50 000 € sera réservée, dans un premier temps, aux habitants de la Communauté d’agglomération de l’Auxerrois, avec des conditions préférentielles. La collecte pourra être élargie à partir du 9 février aux habitants du département de l’Yonne et des départements limitrophes : Aube, Côte-d’Or, Loiret, Nièvre, Seine-et-Marne. Cette levée de fonds permettra aux personnes qui le souhaitent de financer en prêt rémunéré un projet de territoire et de placer leur épargne localement tout en bénéficiant des retombées financières de ce projet porteur de sens.

Un projet agrivoltaïque pour revaloriser des terres de mauvaise qualité

Situé sur la commune de Chitry (Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois), dans le département de l’Yonne, le projet agrivoltaïque de Chitry est né d’une réflexion menée par les propriétaires exploitants pour retrouver une utilisation vertueuse à des parcelles agricoles dégradées, pierreuses et séchantes, dont la Chambre d’Agriculture a confirmé l’impasse agronomique pour un usage conventionnel suite à son étude pédologique. En lien avec BayWa r.e., les exploitants ont donc décidé de reconvertir ce site, qui retrouvera une activité de production fourragère pour de l’élevage, couplée à une production d’énergie renouvelable. Sur ces terres, l’ombre apportée par les panneaux solaires permettra une meilleure conservation de l’humidité, un meilleur confort pour le cheptel ovin qui sera mis en place, et une meilleure croissance de l’herbe, notamment en été.

L’implantation du projet adaptée en fonction des résultats des études d’impact

Afin d’étudier l’ensemble des enjeux que pourrait présenter le projet, BayWa r.e. a lancé, fin 2022, un certain nombre d’études, dont une étude environnementale. Cette dernière est toujours en cours, mais les premiers résultats semblent montrer que les enjeux faunistiques et floristiques sont faibles sur la zone. D’une puissance estimative de 27 MWc, l’implantation du projet sera adaptée en fonction des résultats finaux des études d’impact écologiques et paysagères. Selon son dimensionnement actuel, le parc devrait produire annuellement 34 GWh d’électricité d’origine renouvelable, ce qui correspond à la consommation (chauffage et eau chaude sanitaire inclus) de 7 500 foyers. Le parc évitera ainsi le rejet de 1 270 tonnes d’équivalent CO2 par an.

Encadré

Réunion d’information le 29 janvier

Une réunion d’information est prévue le 29 janvier de 18h à 19h à la salle des fêtes de Chitry (5 allées du parc), en présence des élus et des équipes de BayWa r.e. et Lendosphere.