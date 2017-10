Mylight Systems lance son offre monitoring

MyLight Systems, spécialiste de la gestion d’énergie et de l’autoconsommation solaire, présente sa solution de monitoring, à Paris cet automne à l’occasion des salons professionnels Rexel et Interclima+elec. Pour suivre production et consommation en temps réel pour surveiller et maitriser son autoconsommation !

L’arrêté du 9 mai instaurant une prime à l’autoconsommation, la consultation de la Commission de Régulation de l’Énergie du 12 septembre dernier, suivi du colloque ENERPLAN qui s’est déroulé à guichet fermé le 13 septembre, un espace dédié à l’autoconsommation sur le prochain salon Interclima+elec la liste est encore longue ! Les actions en faveur de l’autoconsommation se multiplient et le gouvernement lui-même confirme sa volonté d’encourager l’autoconsommation solaire.

Mais les particuliers, échaudés par l’image peu reluisante du secteur photovoltaïque qui a surtout fait parler de lui ces dernières années à travers des arnaques ou autres malfaçons, peuvent encore se montrer réticent face à une offre pourtant en plein renouveau. En effet, des solutions comme le monitoring de MyLight Systems permettent de s’assurer immédiatement de la qualité de son investissement solaire grâce au suivi en temps réel de la consommation et de la production. Une information fiable et le calcul d’indices de performance permettent à tout autoconsommateur de surveiller son installation, mais aussi de maitriser ses économies.

Le monitoring Mylight Systems, une solution simple et bon marche

Le monitoring de la production et de la consommation en temps réel est indissociable d’une installation en autoconsommation. La solution de monitoring MyLight Systems est l’offre la plus abordable du marché. Le compteur connecté, facile à intégrer dans le tableau électrique, communique en CPL (courant porteur en ligne) avec la box Internet du client via la prise Master. Les données de production et de consommation sont ensuite affichées en temps réel sur le logiciel MyLight Systems MLY 2.0. L’autoconsommateur peut ainsi savoir instantanément s’il achète ou non de l’électricité au réseau et donc maîtriser ses économies.

D’ailleurs, selon le CNRS, le simple fait de suivre sa consommation permet d’économiser jusqu’à 23%.1 Et consulter ses données en temps réel est d’autant plus pertinent en autoconsommation dans le contexte actuel, car le kWh acheté au réseau est désormais 60% plus élevé que le surplus vendu.

Retrouvez MyLight Systems et sa nouvelle solution de monitoring sur les salons professionnels de l’automne.

> Rexel Expo, le salon des professionnels de l’électricité, de l’efficacité énergétique, des solutions connectées, des plombiers et des chauffagistes, du 16 au 20 octobre, au Parc des Expositions Paris, Porte de Versailles, Hall 4, stand E10

> Interclima+elec, le salon professionnel des solutions pour l’efficacité énergétique et le confort, du 7 au 10 novembre, à Paris Nord Villepinte, Hall

