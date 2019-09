MyLight Systems fait lâ€™acquisition de Rbee Solar

MyLight Systems, spécialiste de l’autoconsommation solaire, poursuit son développement avec l’acquisition de Rbee Solar, business-unit de Rtone spécialisée dans le monitoring de production photovoltaïque. Cette acquisition s’intègre dans un plan global de financement de 3M€. De quoi se situer parmi les leaders de l’autoconsommation solaire connectée…

MyLight Systems, fabricant français de systèmes connectés dédiés à l’autoconsommation solaire, vient de confirmer le rachat de RbeeSolar, la business-unit de Rtone spécialisée dans le monitoring de centrales solaires photovoltaïques. Fort de plus de 20 000 systèmes déployés, le groupe devient ainsi le leader des solutions connectées pour l’autoconsommation solaire. « En tant qu’expert en développement de produits IoT et de solutions connectées, nous avions conçus Rbee Solar pour être une solution de monitoring simple et facile à installer » explique Adrien Desportes, CEO de Rtone, « cette solution est très complémentaire de l’offre MyLight Systems plus complète avec ses algorithmes d’optimisation ». La complémentarité technologique et l’étendue des marchés couverts par Rbee Solar donnent à MyLight Systems une avance primordiale sur le secteur de l’autoconsommation et vont dynamiser sa croissance ainsi que sa capacité d’innovation.

Un programme de financement de 3 millions d’€

L’acquisition de Rbee Solar est le dernier volet d’un plan global d’investissement, financé à la hauteur de 3 millions d’euros par BPI FRANCE, la Banque Populaire et la CIC Lyonnaise de banque, et piloté par la banque d’affaire Smart Entrepreneurs. « Ce financement donne à MyLight Systems les moyens d’accélérer sa stratégie d’innovation pour proposer des solutions créatrices de valeur ajoutée dans un marché en pleine croissance » précise David Lemiere, Associé lyonnais de Smart Entrepreneurs en charge de la partie M&A & Financement de l’opération. « Innovation, déploiement à l’international… les sujets sont nombreux et imposent des investissements à la hauteur de nos ambitions », explique Ondine Suavet, Directeur Général de l’entreprise. Une chose est sûre, ce financement montre le dynamisme de MyLight Systems qui s’impose désormais comme un acteur incontournable de l’autoconsommation solaire en France.