ENGIE Green et SUEZ inaugurent un parc solaire photovoltaÃ¯que sur le site de stockage de dÃ©chets du Â« Col de la Dona Â»

La centrale solaire photovoltaïque du « Col de la Dona », située au cœur de l’Ecoparc Catalan, a été inaugurée mardi 17 septembre dernier. Elle produira l’équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 3000 habitants. Détails !

Engagés pour l’accélération de la transition énergétique des territoires, ENGIE et SUEZ ont conclu en mars 2018, un partenariat ambitieux pour développer des parcs solaires photovoltaïques sur une centaine de centres de stockage de déchets de l’activité Recyclage & Valorisation de SUEZ, représentant un potentiel total d’environ 1GWc.

Un site résolument engagé pour l’avenir

La centrale solaire du site « Col de la Dona », portée par ENGIE Green, filiale dédiée aux énergies renouvelables et leader du solaire photovoltaïque en France, s’inscrit dans ce cadre et a reçu le soutien du territoire grâce à une concertation étroite avec l’ensemble des acteurs locaux. Installée sur 9 hectares et d’une puissance de 4.94 MWc, elle recense 11 904 panneaux photovoltaïques qui alimenteront en électricité l’équivalent de plus de 3000 personnes. Cette centrale située au cœur de l’Ecoparc Catalan contribue au mix énergétique renouvelable souhaité par Perpignan Méditerranée Métropole et au service d’une transition zéro carbone. Le territoire bénéficiera des retombées économiques grâce à la fiscalité et à l’activité des entreprises locales. La centrale solaire permettra également le maintien et la création d’emplois directs et indirects pour son exploitation, sa maintenance et son entretien. Le chantier a débuté à l’automne 2018 et a nécessité des aménagements techniques d’ampleur afin de respecter les contraintes liées au site. Le parc solaire représente à lui seul, un investissement de 5 millions d’euros portés exclusivement par ENGIE Green.

Diminuer son impact environnemental, générer de l’énergie verte

Initialement, le site de stockage de déchets « Col de la Dona » accueillait 80% des déchets ordures ménagères du département. En 2007, SUEZ installe un moteur qui transforme le biogaz issu de la fermentation de déchets, en électricité. Elle est alors injectée directement dans les réseaux électriques pour alimenter les communes avoisinantes. Afin de toujours réduire son impact écologique, depuis 2010, le site est autonome en énergie de chauffage grâce à la chaleur générée par le moteur. Il entre désormais dans

sa 3ème vie en accueillant un parc solaire photovoltaïque.

La centrale solaire photovoltaïque « Col de la Dona » est la 15ème d’ENGIE Green en Région Occitanie (89 MWc au total). Un programme ambitieux de construction (près de 100 MWc), lui permettra de doubler sa puissance solaire installée dans la Région à l’horizon 2020.