my-PV utilise l’Ã©nergie photovoltaÃ¯que pour l’activation thermique des composants du bÃ¢timent

La société solaire autrichienne my-PV a développé un système d’énergie solaire utilisant l’activation thermique du noyau de béton dans les bâtiments commerciaux. Ce système électrique de chauffage par le sol libère l’excès d’énergie solaire sous forme de chaleur vers les fondations du bâtiment. Grâce à ce concept de stockage, my-PV permet de réduire les coûts d’exploitation jusqu’à plus de 60% des bâtiments commerciaux !

Étant donné que les systèmes photovoltaïques ne produisent pas toujours la même quantité d’électricité et que les bâtiments commerciaux ne nécessitent pas toujours la pleine puissance de chauffage, les bâtiments utilisant l’énergie solaire-électrique ont besoin d’une masse de stockage suffisante pour le surplus d’énergie provenant du PV.

Le surplus d’énergie solaire stocké dans le béton de fondation

«En raison de sa densité de masse élevée, le béton est un excellent matériau de stockage de chaleur», explique le directeur général Gerhard Rimpler, expliquant pourquoi my-PV active thermiquement la masse de béton dans les fondations du bâtiment avec un surplus d’énergie solaire. L’élément de construction solide absorbe la chaleur et la restitue avec un délai. Cela signifie que l’électricité n’a pas besoin d’être injectée dans le réseau. Dans le même temps, les pics de charge sont lissés. Habituellement, l’eau ou l’air chauffent les fondations du bâtiment. Le concept de my-PV, cependant, prévoit un système de chauffage électrique par le sol pour transférer l’énergie vers le béton de fondation. «De cette façon, l’énergie solaire n’est convertie en chaleur que là où elle est nécessaire, directement dans le sol», explique Gerhard Rimpler. Les gestionnaires de puissance AC-THOR 9s de my-PV régulent la puissance de chauffage et sont infiniment variables de 0 à 100% de puissance de chauffage. Comme il n’y a pas besoin de réservoirs de stockage hydrauliques et de tuyaux de distribution, l’investissement financier et matériel pour la technologie de chauffage solaire-électrique est nettement inférieure à celle des systèmes à eau et à air. La production de chaleur solaire-électrique est également totalement silencieuse et sans entretien.

my-PV met en pratique l’activation photovoltaïque à cœur en béton dans son nouveau siège social

my-PV met en œuvre le concept pour la première fois dans son nouveau siège social à Sierning, en Haute-Autriche. «Il va sans dire que nous procédons également entièrement selon notre principe directeur de « câbles en lieu et place de tuyaux » pour notre nouveau siège social» déclare Gerhard Rimpler. En mars, les fils électriques chauffants ont été posés, puis coulés dans du béton de 25 à 50 cm d’épaisseur. Un système photovoltaïque de 100 kWc sur le toit et la façade produit suffisamment d’énergie excédentaire pour être stockée par des câbles de chauffage électrique de 40 kilowatts à régulation de puissance dans la fondation et la chape de l’étage supérieur. La charge de chauffage de la maison basse énergie construite avec du bois léger est nettement inférieure à 40 kW, mais l’énergie excédentaire peut être temporairement stockée par l’activation de l’élément de construction et relâchée plus tard. Les coûts annuels d’eau et d’électricité pour le bâtiment d’une superficie de 858 m² devraient être d’environ 2 100 euros. C’est 67% de moins que la technologie de chauffage conventionnelle. «Exploiter un immeuble commercial de cette taille à un coût aussi bas est une nouveauté», souligne Gerhard Rimpler.

«La maison du futur est solaire-électrique»

Dans les maisons unifamiliales et les immeubles résidentiels à plusieurs étages, my-PV utilise déjà avec succès le concept de «câbles au lieu de tuyaux» depuis des années. Cependant, cette technologie de construction solaire-électrique complète dans un bâtiment commercial est également nouvelle pour l’équipe my-PV. Le concept a été largement éprouvé à l’avance avec plusieurs outils de simulation. «La maison du futur est solaire-électrique. Cela vaut désormais également pour le chauffage des bâtiments d’entreprise », déclare Gerhard Rimpler.

www.youtube.com/watch?v=BBE0YsegBaE