Coca-Cola European Partners solarise son usine de Castanet-Tolosan

Après avoir annoncé, en décembre dernier, son ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040, Coca-Cola European Partners (CCEP), premier embouteilleur de Coca-Cola au monde et principal producteur et distributeur de boissons rafraîchissantes sans alcool en France, poursuit sa transformation. Pour l’alimentation électrique de son usine de Castanet-Tolosan (31), CCEP a fait le choix d’une électricité verte et de solutions d’efficacité énergétique proposées par EDF pour réduire et optimiser ses consommations électriques. CCEP a aussi sollicité EDF ENR, filiale du groupe EDF, pour installer près de 1500 panneaux solaires et couvrir ainsi une partie des consommations du site.

Après avoir installé des panneaux photovoltaïques sur le toit de son usine de Marseille, près de 1500 panneaux solaires fabriqués en France sont mis en place sur le nouvel entrepôt du site de Castanet-Tolosan (31). Inauguré en 2019, pour un investissement de 7 M€, l’entrepôt est entièrement conçu pour réduire les émissions de CO2 : parcours des camions optimisés pour réduire les kilomètres, véhicules électriques pour les déplacements de manutention sur site… jusque sur le toit, avec plus de 80 % de la surface recouverte de panneaux solaires pour contribuer à fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement du site.

Diminuer l’empreinte carbone de ses sites de production avec le photovoltaïque

Cette production locale permet d’atteindre l’autosuffisance pour les consommations électriques liées aux activités de logistique du site. Arnaud Rolland, Directeur RSE de CCEP France témoigne : « Ce projet s’inscrit pleinement dans nos engagements et notre démarche globale de réduction de nos émissions carbone. Nous avons conscience qu’il est urgent de répondre aux enjeux du changement climatique, c’est pourquoi CCEP agit dès maintenant pour réduire ses impacts et contribuer à une relance durable. D’ici 2023, nous avons l’intention d’atteindre la neutralité carbone pour l’un de nos cinq sites français de production ». L’usine CCEP de Castanet-Tolosan est reconnue pour sa performance en matière d’environnement : il s’agit de l’usine la plus performante d’Europe en matière de consommation d’eau et 100 % de ses déchets sont recyclés ou valorisés énergétiquement. Vincent Devienne, directeur de l’usine CCEP de Castanet-Tolosan, déclare : « Les salariés de l’usine sont fiers de cette installation, qui renforce encore davantage la performance environnementale de notre site et qui s’inscrit dans une démarche globale de l’entreprise privilégiant la proximité et le développement durable. CCEP investit sur ses sites industriels pour développer leurs capacités industrielles et favoriser la transition environnementale ».

De nouveaux projets dans le cadre des engagements climatiques de CCEP

CCEP est engagé de longue date dans l’optimisation de sa consommation d’énergie. Depuis 2018, la consommation de ses 5 usines françaises est couverte par une électricité d’origine certifiée 100% renouvelable. Conformément aux Accords de Paris sur le climat et à l’objectif de limitation de l’augmentation de la température mondiale à 1,5˚C, CCEP s’est engagé à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % d’ici à 2030 sur l’ensemble de sa chaîne de valeur, pour atteindre la neutralité carbone en 2040. Cet engagement nécessite notamment une accélération des initiatives vers des usines sans énergies fossiles. Convaincu de l’importance d’agir avec ses fournisseurs pour parvenir aux objectifs de sa feuille de route sur le climat, CCEP France a sollicité l’accompagnement du groupe EDF et notamment de sa filiale EDF ENR, spécialiste de l’énergie photovoltaïque, pour accélérer sur la diminution de son empreinte carbone. Nelly Recrosio, Directrice Grands Comptes d’EDF : « Le groupe EDF accompagne Coca-Cola European Partners depuis plusieurs années dans ses actions d’efficacité énergétique, dans sa fourniture d’électricité d’origine renouvelable et depuis récemment dans sa stratégie vers la neutralité carbone d’ici 2040, en lui proposant des offres lui permettant de réduire et optimiser ses consommations énergétiques. Avec son ambition stratégique de construire un avenir énergétique neutre en CO2, le groupe EDF est parfaitement en phase avec les objectifs de CCEP et ses engagements sur le climat ». Johan Raymond, Directeur Commercial B2B d’EDF ENR : « C’est une grande fierté pour nous d’accompagner CCEP, entreprise innovante et exemplaire sur les sujets de transition bas carbone. Le site de Castanet-Tolosan est un modèle d’intégration dans ce domaine. Nous sommes ravis de lui permettre de contribuer à réduire son empreinte carbone à hauteur de 7 tonnes par an, via la couverture par la production photovoltaïque des besoins électriques de son importante activité logistique, équivalents à la consommation de 100 foyers par an ».