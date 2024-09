La Caisse dâ€™Epargne CEPAC accompagne Neoen en arrangeant un financement de 67,1 Mâ‚¬ de dette senior

Neoen, premier producteur français indépendant d’énergies 100% renouvelables, a levé un financement de 67,1 M€ de dette senior arrangé par la Caisse d’Epargne CEPAC. Ce financement est le 12ème du portefeuille Zephyr arrangé par la Caisse d’Epargne CEPAC, partenaire historique de Neoen sur le marché français des renouvelables.

Les centrales financées, actuellement en construction et dont la mise en service est prévue d’ici mi-2025, se situent dans 3 départements différents : le Nord, le Rhône et la Moselle. La centrale en ombrières, qui sera implantée sur le parking de l’Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, sera la 2ème plus importante de France (puissance de 20MWc pour 5 800 places de parking recouvertes). « A l’occasion de ce nouveau financement, je souhaite remercier vivement la Caisse d’Epargne CEPAC et le groupe BPCE pour leur rôle de premier ordre, aux côtés d’autres acteurs stratégiques, dans nos financements de projets solaires et éoliens en France depuis de nombreuses années. L’efficacité dans la structuration financière des projets et la coopération vertueuse entre nos deux groupes sont des atouts précieux au service de la croissance de notre portefeuille d’actifs, et plus largement pour la filière des énergies renouvelables : ensemble, nous accélérons la transition énergétique. » confie Yves-Eric François, Directeur Financier de Neoen.

« Proposer des solutions de structuration financière en constante évolution »

La Caisse d’Epargne CEPAC et Neoen ont structuré ce nouveau financement en tenant compte de la spécificité de chacun des projets ainsi que des évolutions récentes du marché et notamment l’introduction du coefficient d’indexation K applicable à certains contrats de complément de rémunération. Cette opération démontre l’engagement répété de Neoen et de la Caisse d’Epargne CEPAC en faveur des énergies renouvelables en France et renforce leur collaboration dans le domaine. « La Caisse d’Epargne CEPAC est heureuse d’accompagner Neoen dans son développement sur le territoire français, afin de se rapprocher du seuil de 2GWc d’énergie renouvelable en construction ou en opération en France. Depuis notre premier financement en 2012 pour Neoen, la Caisse d’Epargne CEPAC est devenue le premier financeur des énergies renouvelables sur ses territoires et le deuxième financeur privé en France tandis que Neoen devenait le premier producteur indépendant français d’énergies renouvelables. La CEPAC continuera de proposer des solutions de structuration financière en constante évolution afin de maintenir cette belle collaboration entre nos deux groupes. » ajoute Jérémy Estrader, Directeur Général Adjoint de la Caisse d’Epargne CEPAC.