Mohamed Ben Rashid construit la plus puissante centrale solaire Ã  concentration du monde

Vice président et premier ministre des Etats Arabes Unis, HH Sheikh Mohammed ben Rashid Al Maktoum, par ailleurs dirigeant de Dubai, est sur le point d’initier la 4ème phase d’un projet de construction de la plus grande centrale solaire à concentration au monde (700 MW) au sein d’un parc éponyme appelé Sheikh Mohammed ben Rashid Al Maktoum. Un nouveau projet pharaonique utilisant les énergies propres et les énergies renouvelables et notamment le solaire à concentration.

Mohammed ben Rashid Al Maktoum confirme ainsi que le développement des Infrastructures des Etats Arabes Réunis représente la priorité absolue pour les dirigeants et vitale pour augmenter la compétitivité mondiale des pays du Golfe. Préparant la sortie du pétrole, les Etats Arabes Réunis construisent un nouveau modèle durable et innovant et tiennent à trouver des solutions créatives basées sur les meilleures pratiques et références internationales. A ce titre, les EAU sont devenus les un pionnier dans la transformation de leur secteur énergétique basé sur l’énergie solaire et les énergies propres.

« Nous poursuivrons nos ambitieux investissements sur les projets qui ont un impact positif sur la qualité de vie des gens. Les énergies propres et renouvelables sont la clé du développement. Les Etat Arabes Réunis les ont rapidement adoptées. Nous avons développé une infrastructure qui servira les nouvelles générations. Cette infrastructure a été construites par de jeunes Emiratis qui mèneront à la prochaine phase de croissance de notre pays. Nous sommes fiers des avancements de notre nation et de l’essor des énergies propres et vertes. Le pays récolte aujourd’hui les fruits de la forte planification qui a été engagée il y a quelques années » précise le Sheikh Mohammed.

Le projet CSP, basé sur le model indépendant de production d’électricité, affiche une puissance de 700 MW d’énergie propre uniquement sur ce site. Il comprend la plus grande tour solaire au monde mesurant 260 mètres de haut ainsi que la plus grande tour de stockage d’énergie thermique au monde capable d’alimenter en énergie propre plus de 270 000 foyers à Dubai, réduisant par la même de 1.4 million de tonnes d’émission de CO2 par an. Le projet CSP utilisera deux technologies pour la production d’énergie propre : les 100 MW de la tour solaire et les 600 MW des miroirs paraboliques sur une surface totale de 43 km². Ce projet, qui représente un investissement de 14,2 milliards AED, affiche le LCOE le plus compétitif du monde en matière de solaire à concentration avec un kWh au prix de 7,3 centimes de dollars US. Une nouvelle prouesse pour les Etat Arabes Réunis !