EDF Energies Nouvelles devient EDF Renewables Ã  l'international

Pour accompagner sa croissance sur le marché international des énergies renouvelables, EDF Energies Nouvelles renforce son identité et adopte EDF Renewables comme marque unique, pour l’ensemble de ses filiales à l’international*.

En ligne avec les ambitions du Groupe EDF qui vise à doubler ses capacités renouvelables en France et dans le monde d’ici 2030, EDF Energies Nouvelles poursuit son développement sur ses marchés historiques – France, Europe et Amérique du Nord -, et dans des zones à fort potentiel de croissance telles que l’Amérique du Sud, l’Asie ou encore le Moyen Orient. EDF Energies Nouvelles développe et exploite aujourd’hui des projets éoliens, solaires et de stockage dans une vingtaine de pays. La nouvelle identité commune des filiales internationales d’EDF Energies Nouvelles** reflète sa dimension d’acteur mondial de référence du marché des énergies renouvelables.

« Alors que la lutte contre le réchauffement climatique est devenue une priorité à l’échelle mondiale, il nous a paru essentiel de donner une meilleure visibilité à notre activité à l’international en nous dotant d’une marque forte, en adéquation avec la stratégie du Groupe EDF d’être un acteur majeur de la transition énergétique. En adoptant une marque unique à l’international, nous affirmons notre culture et notre engagement commun avec toutes nos filiales. » a déclaré Antoine Cahuzac, Président Directeur Général d’EDF Energies Nouvelles et Directeur exécutif du Groupe EDF en charge du pôle énergies renouvelables.

*A l’exception :

1. des pays francophones où EDF Energies nouvelles est présent, tels que le Maroc et la province de Québec au Canada, où la marque devient EDF Renouvelables ;

2. des filiales EDEN en Inde, EDF ENR Solaire dédiée à l’autoconsommation en France et FUTUREN, filiale cotée, dédiée à l’éolien en France, en Allemagne, au Maroc et en Italie qui sont conservées ;

3. de la filiale allemande dédiée à l’exploitation-maintenance qui devient REETEC EDF Renewables.

** L’identité de marque reste EDF Energies Nouvelles en France et pour le nom de la filiale du Groupe EDF dédiée aux énergies éolienne et solaire.

Voir la vidéo…