Mint Energie lÃ¨ve 2 millions d'euros pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique

Un an à peine après son lancement, le fournisseur d’énergie Mint Energie lève 2 millions d’euros auprès de L1 Capital. L’objectif d’une telle levée de fonds ? Accélérer rapidement le marché des énergies renouvelables en atteignant les 100 000 abonnés d’ici à 2020. Ce seront alors 500 GWh par an issus d’énergies renouvelables qui seront injectés en plus dans le réseau. L’entreprise montpelliéraine participerait ainsi significativement à la transition énergétique tant attendue en France.

100 000 abonnés d’ici à 2020 pour participer à la transition énergétique

Depuis son lancement en avril 2017, Mint Energie a pour ambition de rendre accessible les énergies renouvelables au plus grand nombre en se positionnant comme le fournisseur d’électricité le moins cher du marché. « Mais le marché devient de plus en plus concurrentiel, et il est primordial d’augmenter très rapidement le nombre de nos clients pour augmenter la part des énergies renouvelables dans le réseau », explique Khaled Zourray, Directeur Général et fondateur de Mint Energie. « C’est à ce prix-là que nous participerons activement à la transition énergétique tant attendue par la loi de 2015 relative à la transition énergétique ». Avec 100 000 clients, Mint Energie participerait ainsi à près de 3 % de l’électricité issue des énergies renouvelables fournies en France.

2 millions d’euros pour peser sur le marché des énergies renouvelables

« Rester le moins cher demande un effort sur notre marge », confie Khaled Zourray. « Cette levée de fonds va nous y aider, car plus les volumes clients sont importants, mieux nous pouvons renégocier les prix d’achat et faire des économies d’échelle ». Ainsi, Mint Energie prévoit de renforcer ses fonds propres pour investir en vue d’une acquisition clients à grande échelle. Des campagnes de communication auprès de publics sensibilisés à l’éco-consommation vont être mises en place : spots publicitaires télévisés et affichage dans le métro parisien sont planifiés dès le mois de mai. En 2018, Mint Energie prévoit d’atteindre les 50 000 clients et un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros, soit une hausse de plus de 700 % par rapport à 2017.

