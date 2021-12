Â« Mini Champ Solaire Occitanie Â» pour une Ã©nergie locale et dÃ©carbonÃ©e

Conçue par Solvéo Énergie pour répondre aux ambitions de la politique climat air-énergie, Mini Champ Solaire (MCS) propose d’allier production et consommation d’énergie renouvelable en circuit court, avec notamment un achat en direct par ILEK de l’électricité produite. Accessible aux collectivités et aux acteurs du territoire, Mini Champ Solaire accompagne la réflexion et la mise en œuvre de projets photovoltaïques de petite taille, sans mécanisme de soutien, pour valoriser les sites fonciers non exploités. Implantée au plus près des besoins des consommateurs, l’énergie produite par le Mini Champ Solaire est consommée localement.

Dans un contexte où la transition énergétique poursuit son développement au plus près des territoires, Solvéo Énergie, l’AREC et ILEK conjuguent aujourd’hui leurs expertises et savoir-faire dans le domaine du développement, de la production et de la fourniture d’énergie renouvelable pour favoriser une offre locale à travers Mini Champ Solaire Occitanie. Initialement partenaire d’ilek au niveau national pour la production et la fourniture locale d’électricité à destination des riverains (particuliers et professionnels), Solvéo Énergie s’allie à l’AREC Occitanie pour renforcer et faire rayonner les MCS en Occitanie. Grâce à ce partenariat tripartite, l’offre « Mini Champ Solaire Occitanie » contribuera à la coconstruction et à la co-exploitation de projets favorables au déploiement des ENR en Occitanie :

• en équipant de petites parcelles parfois dégradées ou artificialisées ;

• en bénéficiant d’un régime direct pour la vente de l’électricité (via un contrat PPA avec ILEK)

• en favorisant la consommation d’une énergie locale, d’abord techniquement en se connectant au plus proche mais aussi pour le particulier la possibilité de sélectionner ilek comme fournisseur ;

• en protégeant la biodiversité grâce au partenariat avec le Syndicat des Apiculteurs d’Occitanie qui favorise l’implantation de colonies d’abeilles sur ces parcelles