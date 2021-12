Lâ€™autoconsommation solaire pour les petits professionnels : ENGIE lance My Power pour les pros

Soucieux d’agir pour la transition énergétique, près d’un tiers des professionnels sont intéressés par l’autoconsommation d’énergie avec des panneaux solaires. C’est pourquoi ENGIE lance My Power pour les pros, une offre clé en main à destination des très petites entreprises et des professionnels (artisans, commerçants, professionnels de santé, etc.) pour accélérer et accompagner leur transition vers une économie neutre en carbone.

Parce qu’elle permet aux professionnels de produire leur électricité directement là où elle est consommée, à partir d’une énergie 100% renouvelable, l’autoconsommation d’énergie solaire participe activement à la transition énergétique.

Une solution clé en main, adaptée aux spécificités des professionnels

L’offre My Power pour les pros d’ENGIE permet aux professionnels de produire et de consommer leur propre énergie solaire en toute sérénité. Afin de les accompagner et de faciliter leur transition vers une électricité verte, ENGIE les aide à chaque étape et réalise toutes les démarches administratives, d’installations et d’après-vente :

• Une étude est réalisée au préalable par le bureau d’étude d’ENGIE afin de proposer une solution adaptée à chaque professionnel, prenant en compte ses consommations énergétiques, les spécificités du bâtiment et son budget.

• La pose en surimposition des panneaux solaires, d’une puissance allant de 3kWc jusqu’à 36 kWc, est réalisée par des professionnels certifiés RGE QualiPV.

• Un site internet dédié est à la disposition des clients professionnels pour leur permettre de suivre leur production d’électricité en temps réel.

• Un service après-vente dédié est également mis à leur disposition afin d’assurer la maintenance de leurs équipements, notamment en cas de problème sur l’installation.

Réduire sa facture d’électricité grâce à l’autoconsommation

Les panneaux photovoltaïques installés sur le local professionnel captent l’énergie solaire transformée en électricité, en courant continu, puis convertie en courant alternatif. L’électricité auto-produite peut alimenter tous les postes énergétiques nécessaires à l’activité : chauffage, éclairage, eau chaude, climatisation, appareil de production… Les clients professionnels peuvent ainsi consommer leur propre électricité en toute autonomie et générer jusqu’à 3 000€ d’économies par an sur leur facture d’électricité. L’énergie produite par les panneaux et non consommée sur place est par ailleurs automatiquement injectée sur le réseau et vendue à un prix fixé par l’Etat, à 0,10/kWh ou 0,06/kWh en fonction de la puissance installée. Les professionnels peuvent bénéficier de prime de l’Etat pour l’installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation. Cette prime dépend de la puissance installée et peut aller jusqu’à 5 760 €. Des aides locales sont également proposées dans certaines villes ou départements.