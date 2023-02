METRO poursuit les implantations solaires sur ses Halles pour doper son autoconsommation !

METRO se met au vert. Via l’énergie solaire ! Engagé depuis 50 ans aux côtés des professionnels des métiers de bouche et de la revente alimentaire, METRO poursuit, en ce début d’année 2023, son objectif d’autoconsommer 10% des consommations électriques totales avec des installations solaires sur site. En partenariat avec l’entreprise Reservoir Sun, METRO a d’ores et déjà équipé quinze Halles de son patrimoine foncier ces derniers mois. Mais le distributeur ne compte pas s’arrêter là. Il est sur le point de lancer un nouveau programme de solarisation pour 37 Halles supplémentaires (environ 6 MWc de puissance). Les projets vont se mettre en œuvre en ce début d’année. Autour d’un objectif : être un acteur le plus vertueux possible de la supply chain alimentaire en évitant l’émission de dizaines de tonnes de CO2 chaque année.