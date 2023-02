Emirats arabes unis: le dÃ©placement de Bruno Lemaire rime avec Ã©nergie solaire

A l’heure où les Français défilaient contre la réforme des retraites, le ministre français de l’Economie, Bruno Le Maire, était en déplacement dans les Emirats arabes unis. Sur le site d’une des plus grandes centrale solaires au monde…

« Je me réjouis de la coopération extrêmement étroite entre la France et les Emirats arabes unis dans le domaine des énergies renouvelables ». Tels ont été les premiers mots de Bruno Lemaire sur le site d’une des plus grandes centrales solaires au monde qui entrera en service aux Emirats arabes unis d’ici quelques mois.

Situé en plein désert, à 35 kilomètres au sud d’Abou Dhabi, la centrale Al Dhafra est présentée comme “la plus grande centrale solaire à site unique au monde”. Elle est détenue à 60% par les compagnies publiques émiraties, TAQA et Masdar, le chinois Jinko Power Technologie et le français EDF se partageant les 40% restant.

Installés sur une surface totale de 20 kilomètres carrés –soit un cinquième de la superficie de Paris—les modules photovoltaïques affichent une puissance de 2,1 GW. De quoi alimenter 160 000 foyers en énergie verte !

Et Bruno Le Maire, qui s’est rendu aussi en Arabie saoudite et au Qatar, de conclure : « Nous désirons accompagner les pays pétroliers de la région dans la voie de la décarbonation, en développant des projets dans les énergies renouvelables, le nucléaire, notamment en Arabie saoudite, et l’hydrogène vert ».