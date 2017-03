meteocontrol s'installe au Pays du Soleil Levant

Leader des systèmes indépendants de télésurveillance PV, meteocontrol GmbH s’installe officiellement sur le marché japonais et créer une nouvelle société « meteocontrol Japon » qui lance son activité en avril. Meteocontrol Japon est un joint-venture avec la société Suntech Power Japan Corporation, une filiale d’un des plus grands fabricants de modules en Chine Suntech Power. Meteocontrol Japon offrira tous les produits du catalogue meteocontrol, du matériel de télésurveillance à la supervision en ligne via un portail ou en local via un centre de téléconduite SCADA, ainsi que les études de productible et conseils techniques.