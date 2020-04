Melvan, laurÃ©at de plus de 12 MW de projets en Guadeloupe Ã  lâ€™appel dâ€™offres solaire pour les ZNI

Les trois projets déposés par la société orléanaise Melvan à l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie portant sur la réalisation et l’exploitation de projets photovoltaïques dans les zones non-interconnectées (ZNI) ont tous été désignés lauréats par la Ministre. Dans le détail, il s’agit des projets « La coulée centre », « La coulée est » et « La coulée nord-ouest », tous localisés sur la commune de Saint François en Guadeloupe. Les deux premiers totalisent une puissance de 10 MWc et seront couplés chacun à un système de stockage d’énergie. Le troisième, d’une puissance de 2.28 MWc, est lauréat dans la famille n’incluant pas de système de stockage.

20 000 MWh produits par an

Ces trois projets au sol sont le fruit d’un partenariat logé au sein de la société dédiée « Flexol Sizam-Bastareaud » détenue à parts égales par Melvan et François Sizam-Bastareaud, agriculteur guadeloupéen propriétaire des terrains d’assiette des projets. Les citoyens guadeloupéens souhaitant s’impliquer activement dans la transition énergétique auront la possibilité d’investir dans ces trois projets de centrales photovoltaïques grâce au financement participatif. La puissance cumulée de ces trois parcs solaires atteindra 12,3 MWc pour une production annuelle attendue de plus de 20 000 MWh soit l’équivalent de la consommation annuelle de plus de 5000 personnes pour une économie de CO 2 de 16 000 tonnes par an.

MELVAN se positionne comme un acteur d’avenir du solaire

Laurent Albuisson, Président et fondateur de Melvan, a déclaré : « Melvan ambitionne de s’imposer dans les prochaines années comme un acteur majeur du développement solaire en France. Nous sommes très fiers de ce premier succès en Guadeloupe qui récompense un travail de fond mené en partenariat depuis plusieurs mois. Nous espérons poursuivre ces succès en métropole où les équipes de Melvan développent un portefeuille de projets au sol, sur bâtiments et ombrières de parking de plusieurs centaines de mégawatts ».