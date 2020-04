Centrale PV de Fishery: le plus grand projet photovoltaÃ¯que Ã  paritÃ© rÃ©seau de Chine orientale abrite un Ã©levage piscicole

Fin 2019, la centrale photovoltaïque de Fishey de 260 MW a été raccordée au réseau avec succès dans le comté de Dangtu, ville de Ma’anshan, province de l’Anhui. Ce projet porté par la China General Nuclear Power Corporation (CGN) a été l’un des premiers projets photovoltaïques à parité réseau approuvés par la Commission nationale de développement et de réforme (NDRC) en 2019 avec des tarifs sur le réseau s’élevant à environ 5,4 cents par kWh. En outre, parmi le premier lot de projets de démonstration photovoltaïque à Anhui, il est le seul à avoir été entièrement mis en œuvre, ce qui en fait actuellement le plus grand de la Chine orientale. avec des tarifs sur le réseau s’élevant à environ 5,4 cents par kWh et une capacité égale à 260 MWc.

Couvrant environ 4 000 000 m² d’eau, le projet intègre une ferme piscicole. L’intégration de la pêche et de la production d’électricité maximise ainsi les profits. Cependant ces centrales photovoltaïques de la pêche font face aux défis de construction comme l’acheminement des câbles, des températures et une humidité élevées qui aggravent l’effet de dégradation induite potentielle (PID), l’O&M qui prend du temps et qui est coûteux. Sans oublier le respect de l’environnement autour de normes drastiques en termes de co-exploitation pêche et énergie solaire.

Pour surmonter ces défis, le projet a adopté la solution Huawei Fusion Solar Smart PV, qui intègre des technologies intelligentes de pointe telles que le diagnostic de courbe Smart I-V, la communication MBUS et la prévention brevetée PID. Cette solution est très avantageuse en termes de rendements énergétiques élevés, de fiabilité élevée et de faibles coûts d’exploitation et d’entretien. Une techno adaptée aux contraintes de ce projet innovant « piscivoltaïque » !