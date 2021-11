Marie Juyaux nommÃ©e nouvelle directrice gÃ©nÃ©rale dâ€™Oscaro Power entend dÃ©mocratiser le solaire

Oscaro Power annonce l’arrivée de Marie Juyaux en tant que Directrice Générale du groupe. Elle aura notamment pour mission de mettre en œuvre et piloter la stratégie de développement interne et externe ainsi que l’ouverture au marché européen.

Marie Juyaux est titulaire d’un Executive MBA au sein d’HEC Paris. Forte d’une solide expérience de direction de projets numériques au service de grands groupes tel que PSA et TAG, elle a conseillé de nombreuses startups dans leurs développements Web. Après cinq années en tant que Directrice Générale Adjointe chez Qwant, le moteur de recherche français, elle a rejoint l’entreprise Oscaro Power le 18 Octobre 2021. Armée de sa connaissance des entreprises à fort développement et d’une réelle appétence pour le développement durable, elle développera, avec son équipe, des solutions sur mesure pour la promotion de l’énergie photovoltaïque, en tenant compte de la stratégie établie en cohésion avec Pierre-Noël Luiggi, Président Directeur Général d’Oscaro Power. « Je suis très heureuse d’intégrer Oscaro Power, la volonté portée par son fondateur de démocratiser le solaire est en réelle adéquation avec mes valeurs et les enjeux actuels de réduction de notre impact carbone et d’accès à l’énergie pour le plus grand nombre. Notre objectif d’implantation sur toute l’Europe est un très beau challenge que je relèverai avec des collaborateurs engagés, compétents et visionnaires » assure Marie Juyaux.