Lâ€™Occitanie, premiÃ¨re RÃ©gion de France sur lâ€™hydrogÃ¨ne vert

Avec son Plan Hydrogène vert de 150 M€, le premier à l’échelle d’une Région, l’Occitanie s’est positionnée comme une pionnière en France. Cette avance permet de concrétiser l’objectif fixé : devenir la 1ère région à énergie positive d’Europe. L’Occitanie présente sur l’ensemble de la chaîne hydrogène, de la production aux usages en passant par la distribution.

La Région Occitanie fonce sur l’hydrogène vert. Et les résultats concrets sont déjà là ! Hyport première unité au monde de production d’hydrogène installée à l’aéroport de Toulouse-Blagnac, les trains à hydrogène qui seront mis en service à la réouverture de la ligne Montréjeau – Luchon, le développement de nouvelles technologies de production d’hydrogène décarboné porté par l’entreprise Genvia à Béziers, l’intégration de modules hydrogène au sein des formations industrielles pour la formation des jeunes au lycée Louis Rascol à Albi ou l’ouverture, d’ici 2024, à Toulouse du plus grand centre européen de recherche, d’essai et d’innovation technologique dédié à l’hydrogène vert.

Faire de la Région Occitanie une référence nationale et européenne

La Région investit dans chaque domaine pour développer et faire grandir cette filière en Occitanie. La transition énergétique est génératrice d’emplois. Elle constitue l’avenir de la souveraineté industrielle régionale. « Le développement de l’hydrogène vert est inscrit dans l’histoire de notre territoire, et je compte bien le pérenniser pour faire de notre Région une référence nationale et européenne de cette énergie d’avenir » souligne Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

www.laregion.fr/IMG/pdf/dp-395-hydrogeniales-211023-bd.pdf